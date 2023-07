Esporte Inglaterra vence a Dinamarca por 1 a 0 e encaminha vaga para as oitavas de final da Copa Feminina

Com o resultado, a seleção britânica lidera o Grupo D com seis pontos

Lauren James marcou um lindo gol em sua estreia como titular na Copa do Mundo Feminina, levando a Inglaterra à vitória por 1 a 0 sobre a Dinamarca no Grupo D, na manhã desta sexta-feira (28). O resultado praticamente garante às britânicas uma vaga nas oitavas de final.

A treinadora Sarina Wiegman fez duas mudanças ousadas na Inglaterra para a partida, colocando a versátil Rachel Daly de volta na defesa e escalando James na equipe titular. E deu certo. As duas se uniram para marcar, aos 6 minutos do primeiro tempo, o gol que abriu o placar no Sydney Football Stadium.

Daly passou a bola para James, que enganou a defensora e disparou um foguete a 22 metros de distância. A goleira Lene Christensen não conseguiu impedir que a bola balançasse as redes.

No final do primeiro tempo, Keira Walsh caiu em campo aparentando ter sofrido uma grave lesão no joelho. A meio-campista do Barcelona foi substituída e é motivo de preocupação para as inglesas.

Com o resultado, a seleção britânica lidera a chave com seis pontos, enquanto as dinamarquesas aparecem na segunda posição com três. A China também soma três pontos, e o Haiti, nenhum.

Na terça-feira (1º), a Inglaterra jogará contra a China, e a Dinamarca enfrentará o Haiti.

