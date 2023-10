Acontece Com ingressos esgotados, Conferência Mentes Brilhantes terá transmissão on-line

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Evento acontece nesta terça (17), no Auditório Araújo Vianna Foto: Edu Defferrari Foto: Edu Defferrari

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com ingressos esgotados para a sua segunda edição, a Conferência Mentes Brilhantes, que acontece nesta terça-feira (17) no Auditório Araújo Viana, vai oferecer transmissão on-line para os que desejam ajudar as vítimas das recentes enchentes e inundações que assolaram o Vale do Taquari, no estado do Rio Grande do Sul. Com o tema “O sucesso a partir das pessoas”, o evento contará com palestras dedicadas a empreendedores que buscam conhecimento para liderar com habilidade e formar equipes vencedoras.

Além do renomado empresário na área do desenvolvimento humano e especialista em alta performance, Joel Jota, como convidado especial, estão confirmadas as palestras do angolano Francisco Destino, José Roberto Marques, Patrícia Palermo e Rafael Domingues; bem como painéis com Diéssica Azeredo, Renata Gastal, Sérgio Cogoy e Maikol Parnow.

Todo o valor arrecadado das inscrições da transmissão será destinado para a iniciativa do Projeto Mentes Brilhantes em parceria com a Coordenação de Psicologia PUCRS que pretende estabelecer um amplo programa de apoio psicológico às vítimas, de forma integrada com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Em cada edição, a Conferência Mentes Brilhantes presta homenagem a pessoas notáveis que contribuem de alguma forma para a nossa sociedade. Os escolhidos para receber a distinção nesta terça (17) são Sérgio Francisco Benini, Luiz Grazzioli e Jeremias Ferrari, que protagonizaram atos heroicos ao salvar mais de 140 pessoas durante as devastadoras enchentes no Vale do Taquari. Alguns dos resgatados encontravam-se em situações extremamente precárias. O fundador e CEO do Mentes Brilhantes explica: “Essa é uma forma de agradecer essas pessoas brilhantes que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Heróis da vida real!”.

O acesso terá o valor promocional de R$ 99,90. É possível contribuir com mais realizando uma doação direta via Pix CNPJ 43.147.037/0001-50. Para receber o link, o comprovante deve ser enviado para o e-mail contato@projetomentesbrilhantes.com. Além disso, os doadores receberão um e-book com os principais insights da conferência, um mês após a realização do evento.

“As inundações resultaram em perdas devastadoras, incluindo vidas humanas, propriedades, animais e principalmente o bem-estar emocional de muitos residentes da região. A ação imediata é necessária para que essas comunidades se recuperem e reconstruam suas vidas. Será um processo longo e desafiador, mas, juntos podemos fazer a diferença nas vidas dessas pessoas”, complementa Márcio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/ingressos-mentes-brilhantes-transmissao-online/

Com ingressos esgotados, Conferência Mentes Brilhantes terá transmissão on-line

2023-10-17