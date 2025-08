Rio Grande do Sul Ingressos para Expointer 2025 já estão à venda pela internet

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2025

O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto bancário ou Pix. Foto: Divulgação O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto bancário ou Pix. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os ingressos para a 48ª Expointer, que ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro, já estão à venda. Durante a compra, o visitante deve efetuar login na plataforma Ingresso Nacional e informar o nome completo e CPF da pessoa que utilizará cada ingresso. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto bancário ou Pix.

As entradas estão disponíveis no site ingressonacional.com.br/expointer2025.

Além da compra de ingressos antecipados pela internet, será possível adquirir as entradas diretamente nas bilheterias físicas do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde a feira será realizada. Essa modalidade, porém, só ficará disponível nos dias do evento.

Preços

Os ingressos custam R$ 20 para pedestre, com meia-entrada (R$ 10) para idosos acima de 60 anos, estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam.

O estacionamento de veículos custa R$ 50 (não inclui a entrada do motorista nem dos demais passageiros). Na compra on-line, será acrescido o valor da taxa de serviço do site. Para compra de ingressos para grupos acima de 15 pessoas, entrar em contato pelo e-mail financeiro2@impactoventonorte.com.br ou pelo WhatsApp (51) 99285-8272.

Em todos os dias do evento, o horário de entrada será de 8h às 20h. Para os expositores de animais e imprensa, não há restrição de horário.

Portões de entrada

– Público pedestre: portões 2, 6 e 13

– Excursões pagantes: portão 6

– Excursões com gratuidade: portão 9 (estudantes e agricultores, de segunda a sexta)

– Veículos autoridades e imprensa: portão 4

– Veículos visitantes e pedestres: portão 14 e 15

– Veículos expositores de máquinas e implementos agrícolas: portão 16

– Veículos de expositores de animais e cadeirantes: portões 5

– Veículos expositores: portão 10

– Veículos expositores da agricultura familiar: portão 1

– Veículos expositores ABCCC: portão 17

Agricultura familiar

A 48ª edição da Expointer contará com o maior número de expositores já registrado no Pavilhão da Agricultura Familiar (PAF). Serão 456 empreendimentos, superando os 413 do ano passado.

Os empreendimentos inscritos representam 196 municípios gaúchos, reforçando a presença da agricultura familiar em diferentes regiões do Estado. As inscrições ocorreram a partir da segunda quinzena de maio e registraram grande procura por parte dos produtores.

Esta será a 27ª edição do PAF na Expointer. Em 2024, o espaço obteve o maior volume de vendas de sua história, com cerca de R$ 11 milhões, o que representa um aumento aproximado de 25% em comparação ao ano anterior.

Dos 456 empreendimentos confirmados, 355 são agroindústrias familiares, representando aproximadamente 78% do total. O espaço também contará com 70 estandes de artesanato, incluindo oito indígenas e dois quilombolas, e 31 estandes de flores, plantas e mudas. Entre os participantes, destacam-se 68 jovens de até 30 anos, 146 mulheres à frente dos empreendimentos e 70 expositores que participarão da Expointer pela primeira vez.

O público terá acesso a uma variedade de produtos como queijos, embutidos, laticínios, pães, cucas, doces, geleias, mel, pescados, produtos da cana-de-açúcar, farinhas, vinhos, cachaças, sucos, frutas desidratadas, ovos, licores, erva-mate, grãos e cervejas artesanais.

O espaço também contará com praça de alimentação composta por sete cozinhas vinculadas diretamente às agroindústrias familiares, oferecendo pratos típicos elaborados com produtos cultivados no meio rural gaúcho. No artesanato, os visitantes encontrarão itens confeccionados a partir de matérias-primas como lã, fibras vegetais, couro, madeira, porongos e artigos de cutelaria ligados à tradição rural do Estado.

