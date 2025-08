Política Julgamento de réus de trama golpista termina este ano, diz o ministro Alexandre de Moraes

1 de agosto de 2025

No mesmo discurso, o ministro criticou a atuação de “pseudopatriotas”. Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil No mesmo discurso, o ministro criticou a atuação de “pseudopatriotas”. (Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou que encerrará ainda este ano o julgamento das ações penais sobre a trama golpista. A afirmação foi dada nesta sexta-feira (1º) durante sessão de abertura dos trabalhos após o fim do recesso na Corte.

“Ainda este semestre nós julgaremos todos os responsáveis. Absolvendo aqueles onde não houver prova de responsabilidade, condenando aqueles onde houver prova. Mas julgando, exercendo nossa função jurisdicional. E não nos acovardando em virtude de ameaças seja daqui ou de qualquer outro lugar”, disse o ministro.

O STF encerrou nessa segunda-feira (28) o interrogatório de 31 réus. Com o fim dos interrogatórios, a Corte encerra a instrução das ações penais dos núcleos 1, 2, 3 e 4 da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra os acusados da tentativa de golpe do Estado no país para reverter o resultado das eleições de 2022.

Ao negar qualquer tipo de covardia no exercício do seu trabalho, Moraes se direcionou às manifestações do governo dos Estados Unidos, encabeçados pelo presidente Donald Trump, que aplicou sanções tanto ao próprio ministro quanto ao Brasil, com a aplicação de tarifas de exportação.

No mesmo discurso, o ministro criticou a atuação de “pseudopatriotas” que articulam nos Estados Unidos sanções contra o Brasil, visando interesses pessoais. O deputado Eduardo Bolsonaro pediu licença do mandato parlamentar e foi morar nos Estados Unidos. Lá, afirma que tem tido encontros com representantes da Casa Branca e comemorou a aplicação de tarifas ao Brasil.

Moraes também comparou a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, ainda que sem citá-lo nominalmente, à tentativa de golpe de Estado deflagrada em 8 de janeiro de 2023.

“O modus operandi golpista é o mesmo. Antes, acampamentos na frente dos quartéis, invasão na Praça dos Três Poderes. Para que houvesse, como mais de 500 réus confessaram, a convocação de GLO [Garantia da Lei e da Ordem] e as Forças Armadas, gerando uma comoção nacional e a possibilidade do golpe”, disse o ministro.

“O modus operandi é o mesmo. Incentivo à taxação ao Brasil, incentivo à crise econômica, que gera crise social, que gera crise política. Para que novamente haja instabilidade social e a possibilidade de um novo ataque golpista”, acrescentou.

Assim que as tarifas contra o Brasil foram anunciadas por Trump, no início de julho, Eduardo Bolsonaro agradeceu ao presidente norte-americano. Em carta enviada ao governo brasileiro, na ocasião, Trump associou a aplicação de tarifas ao processo a que Jair Bolsonaro responde por tentativa de golpe de Estado.

Além de Moraes, o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, também discursou. Outros a se pronunciarem foram o ministro Gilmar Mendes; o procurador-geral da República, Paulo Gonet; e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

