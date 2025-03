Celebridades Ingrid Guimarães diz ter sido coagida e que recebeu ameaças em voo nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

A atriz usou as redes sociais para relatar problema com a companhia aérea American Airlines Foto: Reprodução/Instagram A atriz usou as redes sociais para relatar problema com a companhia aérea American Airlines. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Neste domingo (9), a atriz Ingrid Guimarães usou as redes sociais para relatar um problema que teve com a companhia aérea American Airlines. De acordo com a artista, ela foi coagida em um voo de Nova York, nos Estados Unidos, para o Rio de Janeiro e recebeu ameaças por não querer trocar seu assento.

A atriz classificou a situação como “absurda” e “abusiva”. Segundo Ingrid, o caso ocorreu na última sexta-feira (7).

“Comprei uma passagem na Premium Economy e quando já estava sentada com o cinto colocado um funcionário me comunicou que eu teria que sair do meu lugar e ir pra classe econômica porque tinha quebrado uma cadeira na executiva e a pessoa ia pegar meu lugar. Tipo é uma regra, sai do seu lugar que você pagou”, iniciou a atriz.

Após negar se retirar de seu assento, Ingrid diz que começou a ser coagida pelos funcionários, que afirmaram que ela nunca mais viajaria com a companhia.

“Eu disse: ‘Tudo bem’. Aí foram aparecendo 3 pessoas, todas me ameaçando e dizendo que o voo não ia sair, que todo mundo ia ter que descer do voo por minha causa. Em nenhum momento perguntaram minha opinião, nem me explicaram, apenas exigiram que eu levantasse com ameaças.”

“Aí eu disse: não vou sair. É o meu lugar, eu paguei por ele e não vou para um lugar pior. Aí veio uma funcionária gritando: ‘Vamos todos descer do avião porque uma passageira não está colaborando’. Não satisfeita ela anunciou no microfone num voo cheio de brasileiros que todo mundo ia ter que descer por causa de uma passageira. Uma delas foi lá e ainda apontou quem eu era. Ou seja, eles colocaram um voo contra mim sem explicar em nenhum momento para os passageiros a situação”, continuou o relato.

Segundo a atriz, sua irmã e cunhado estavam no mesmo voo e tentaram falar com os funcionários, e uma das funcionárias “mandou eles calarem a boca”. “Detalhe: o único comissário brasileiro que tinha me disse a seguinte frase: ‘Querida melhor você sair por bem ou por mal.'”

Ingrid diz ter ficado muito constrangida com a situação porque brasileiros que não estavam cientes do que estava acontecendo começaram a gritar com ela.

“E é claro que diante de um constrangimento público eu fui para classe econômica. Coação, abuso moral, desrespeito e ameaças. Em troca deram um voucher sem me explicar nada, apenas um papel na minha mão (que achei que fosse a nova passagem) dizendo que eu tinha um descontinho de 300 dólares na próxima passagem. Inacreditável! Agora eu te pergunto: o que eu tenho a ver com a cadeira quebrada da executiva dos outros? Não deveriam oferecer para outras pessoas também talvez uma bonificação, ou alguém que quisesse ir por um desconto. Uma negociação e não uma imposição?”, questionou a atriz.

