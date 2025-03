Inter Vini Jr. surpreende e publica foto de atacante do Inter nas redes sociais

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Carbonero comemorou seu gol do Grenal igual o craque brasileiro Foto: Reprodução/Instagram Carbonero comemorou seu gol do Grenal igual o craque brasileiro. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Neste domingo (9), Vini Jr., do Real Madrid, publicou uma foto no Instagram do atacante Johan Carbonero, do Inter. A imagem publicada nos stories do jogador foi de sua comemoração no primeiro gol do Grenal, que aconteceu no último sábado (8). A partida, válida pela partida de ida da final do Campeonato Gaúcho, terminou 2 a 0 para o Colorado.

O jogador do Inter repetiu uma comemoração que que Vini Jr. costuma usar para celebrar seus gols, tapando os olhos com uma das mãos e simulou uma arma com a outra. O craque brasileiro do Real Madrid comemorou seu gol contra o Rayo Vallecano da mesma forma neste domingo.

Semelhanças no estilo de jogo renderam, nos tempos de Racing, a alcunha de “Carbonicius” ao colombiano. Torcedores e o atacante Roger Martínez repetiram e popularizaram o apelido em Avellaneda. A brincadeira tem ganhado adeptos entre a torcida do Internacional durante as últimas semanas.

Fã de Vinicius, o colorado chegou a receber um vídeo de saudação do brasileiro no ano passado. Carbonero chegou a Porto Alegre no início da temporada, emprestado pelo Racing. O atacante tem nove jogos e dois gols pelo time de Roger Machado.

