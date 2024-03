Porto Alegre Iniciada a montagem da Feira do Peixe no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de março de 2024

Feira contará com 40 bancas de pescados resfriados e congelados e quatro bancas com alimentos como tainha assada na taquara, bolinhos e espetinhos de peixe Foto: Alex Rocha/PMPA Feira contará com 40 bancas de pescados resfriados e congelados e quatro bancas com alimentos como tainha assada na taquara, bolinhos e espetinhos de peixe Foto: Alex Rocha/PMPA

Nesta quinta-feira (21), a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política, iniciou a montagem dos estandes da 244ª Feira do Peixe de Porto Alegre.

O tradicional evento da cidade ocorre de 25 a 29 de março, de segunda a quinta, das 8h30 às 22h, e na sexta-feira, das 8h30 às 13h, no Largo Jornalista Glênio Peres, Centro Histórico. Este ano, a feira contará com 40 bancas de pescados resfriados e congelados e quatro bancas com a comercialização de alimentos processados, como a tainha assada na taquara, bolinhos e espetinhos de peixe.

O secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, responsável pela organização da feira, destaca o investimento da prefeitura. “Estamos fomentando a atividade de pesca da cidade, com um investimento de quase R$ 400 mil para a realização deste evento. Queremos que os pescadores tenham, cada vez, melhores condições para produzir e vender o seu pescado”, informa.

O presidente da Colônia de Pescadores Z-5, Gilmar Coelho, destaca as melhorias da estrutura para os pescadores. “Este ano contamos com a organização e o investimento da prefeitura. Temos melhores condições para fazer um grande evento. Esperamos superar as vendas e o público do ano passado”, projeta.

A 244ª Feira do Peixe de Porto Alegre é organizada pela Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política, em parceria com a Colônia de Pescadores Z-5 e Associação dos Pescadores e Piscicultores do Extremo-Sul.

