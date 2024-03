Política Lula: “Não podemos assistir apáticos ao extermínio da juventude negra do País”

Por Redação O Sul | 21 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presidente participou do lançamento do "Plano Juventude Negra Viva", que prevê R$ 665 milhões em investimentos em políticas públicas Foto: Reprodução Petista já negou uma série de propostas que chegaram ao gabinete, como a criação de um grupo do governo que dialogue com o segmento. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (21), que “não podemos assistir apáticos ao extermínio da juventude negra do País”. A declaração foi feita durante o lançamento do “Plano Juventude Negra Viva”, em Ceilândia, no Distrito Federal.

“Todos os dias, pessoas negras, crianças, jovens, adultos e idosos, são vítimas de múltiplas violações de direitos num contexto que vulnerabilidades que nós, poder público e sociedade, não podemos aceitar. Não podemos achar normal. Não podemos assistir apáticos ao extermínio da juventude negra do país”, disse o presidente.

“Queremos um país com mais justiça social, menos desigualdades e nenhum tipo de discriminação. O racismo e suas consequências perversas, que nossa sociedade resiste tanto a conhecer, se revela todos os dias nos mais diversos ambientes”, acrescentou.

Em seguida, Lula fez menção aos ataques racistas sofridos rotineiramente pelo atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira Vinícius Júnior.

“Nós, todos os sábados e domingos, assistimos o jovem Vinícius Júnior ser acusado, difamado, achincalhado dentro dos estádios da Espanha, que é um país considerado rico, civilizado, mas que a questão do racismo ainda parece que não saiu da cabeça de uma sociedade branca, que tem a ideia fixa de que a supremacia de tudo é branca e que o negro é cidadão de segunda classe.”

O “Plano Juventude Negra Viva” é um pacote de investimento de mais de R$ 665 milhões em políticas públicas voltadas para a juventude negra do País. O programa interministerial conta com a presença de 18 pastas da gestão Lula e foi articulado pelo Ministério da Igualdade Racial, comandado por Anielle Franco, e pela Secretaria-Geral da Presidência da República, chefiada por Márcio Macêdo.

Segundo Lula, o sucesso do plano dependerá do engajamento por parte de seu público-alvo. “Quando vocês forem encontrar com o namorado ou a namorada, falem: ‘Hoje, eu fui ao plano Juventude Negra Viva’ e expliquem ao parceiro o que é o programa, porque se depender da nossa gloriosa imprensa democrática, vocês não saberão do programa. Vai depender muito de vocês”, concluiu o presidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-nao-podemos-assistir-apaticos-ao-exterminio-da-juventude-negra-do-pais/

Lula: “Não podemos assistir apáticos ao extermínio da juventude negra do País”

2024-03-21