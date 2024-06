Rio Grande do Sul Iniciada pavimentação da ERS-427, no cânion de Itaimbezinho

7 de junho de 2024

(Foto: Divulgação/Selt)

Foram iniciadas nessa sexta (7) as obras de pavimentação da ERS-427, no acesso ao cânion de Itaimbezinho, entre Tainhas e Cambará do Sul. A rodovia tem parte do trecho dentro do Parque Nacional de Aparados da Serra. Além de ser fundamental para o desenvolvimento do potencial turístico da região, é importante ligação entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O valor a ser investido na obra, que tem 17 quilômetros de extensão, é de R$ 36 milhões, e integra o Programa Avançar, do governo do Estado.

“Essa obra é fundamental para fomentar o turismo nos Campos de Cima da Serra e desenvolverá ainda mais o potencial natural da região”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Nesta primeira etapa, serão pavimentados 10 quilômetros do total de 17 quilômetros até a entrada do parque. A pavimentação do trecho de 11 quilômetros iniciais fora da área do parque já havia sido licenciada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e aguardava um posicionamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) quanto ao reconhecimento da licença, uma vez que, em um primeiro momento, havia um entendimento de que a rodovia precisaria ter uma licença única para toda a sua extensão. Superada essa questão, após várias reuniões entre o Governo do Estado e a União, o Ibama deliberou pela delegação para a Fepam da emissão de licença para todo o trecho, inclusive da etapa inicial, já licenciada, e enfim a obra pode ser iniciada.

Dos 11 quilômetros iniciais, um já foi pavimentado em anos anteriores. Após a emissão da licença pela Fepam para o restante do trecho dos seis quilômetros finais, a obra continuará, até o acesso ao parque, no km 17, e daí até o final. Do quilômetro 17 ao 22, já está sendo desenvolvido o projeto, constando no planejamento do governo estadual. Os trabalhos de pavimentação da rodovia devem estar concluídos em 2026.

