Ministério Público do RS lança campanha de doação de material escolar para estudantes afetados pelas enchentes

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

O MPRS sugere a doação do kit escolar completo, mas também podem ser doados itens separados. (Foto: EBC)

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) lançou nessa sexta (7) uma campanha para arrecadação de material escolar. Com o nome de “Doação Nota 10”, a iniciativa pretende estimular a doação de kits de material escolar, incluindo a mochila, para que os estudantes atingidos pelas enchentes possam seguir frequentando as aulas, após a calamidade do mês de maio.

A coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do MPRS, Cristiane Corrales, ressalta que “o Ministério Público, além da atuação na garantia dos direitos da criança e do adolescente, em especial da educação, também se une, neste momento, às iniciativas que buscam reunir material escolar para os estudantes atingidos pelas enchentes e que precisam de toda a articulação e apoio possíveis para retornarem à escola com condições de aprendizado”.

As doações podem ser entregues na Secretaria das Promotorias de Justiça de todo o Estado. O MPRS sugere a doação do kit escolar completo, mas também podem ser doados itens separados.

Sugestão de kit: 2 cadernos capa dura, 2 lápis pretos, 1 caneta azul, 1 caneta preta, 1 borracha, 1 apontador, 1 caixa de lápis de cor (12 cores), 1 estojo de canetinhas (12 cores) e a mochila.

Investimento

O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta semana o investimento de R$ 46,6 milhões na educação para acelerar o retorno das aulas. De acordo com dados divulgados nessa sexta-feira (7), 96,4% das escolas do Estado já retomaram às atividades. Porém, cerca de 35 mil estudantes continuam sem aula. Os investimentos serão distribuídos para três áreas: agiliza, merenda escolar e mobiliário escolar.

A ação “agiliza” disponibilizará R$ 22,2 milhões a 636 escolas. O objetivo é que o dinheiro seja usado para investimento, como aquisição de equipamentos, ou custeio, como contratação de serviço de limpeza. A transferência será via autonomia financeira com repasse direto para as escolas no mês de junho, conforme o grau de criticidade.

O governo anunciou a transferência extra de R$ 18,2 milhões no repasse mensal. Ao todo, 2.280 escolas receberão o valor normal mais um adicional para cobrir eventuais aumentos dos preços dos alimentos no mês de junho. Outras 625 vão receber valores extras referentes ao mês de maio para repor os alimentos doados ou utilizados pelos abrigos.

“Esses recursos são para as escolas que doaram alimentos. Não perdemos, conseguimos doar a merenda. É uma reposição, porque o recurso foi usado para doação ou para ação humanitária, em geral, na escola ou fora”, disse a secretária de Educação do RS, Raquel Teixeira.

O Estado anunciou a compra de R$ 6,3 milhões de mobiliários para reposição nas escolas afetadas. O levantamento do material necessário foi feito com base em um formulário disponibilizado para as escolas.

Serão comprados 7.500 itens de mobiliário como: conjuntos de mesa e cadeira para estudantes e professores; 42 escolas serão beneficiadas em 32 municípios. No valor anunciado já está incluso o gasto com a compra de 8 mil conjuntos de classe modelo pétala que já haviam sido adquiridos.

