Rio Grande do Sul Promotorias de Justiça de São Sepé e de Restinga Sêca entregam três toneladas de mantimentos para pessoas atingidas pelas enchentes nas cidades de Sinimbu, Putinga e Arroio do Meio

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Ao todo, foram percorridos cerca de 700 quilômetros para entregar os donativos. (Foto: Divulgação)

As Promotorias de Justiça de São Sepé e de Restinga Sêca entregaram de três toneladas de mantimentos para pessoas atingidas pelas enchentes nas cidades de Sinimbu, Putinga e Arroio do Meio. A mobilização reuniu dezenas de apoiadores. Ao todo, foram percorridos cerca de 700 quilômetros para entregar os donativos.

Conforme o promotor de Justiça Fernando Mello Muller, da Promotoria de São Sepé, a campanha mobilizou a sociedade civil das duas cidades. A Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel) foi uma das parceiras na logística de arrecadação e posterior entrega das doações. O trabalho também teve o apoio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de São Sepé, e da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês.

“Conseguimos instalar pontos de coleta em todas as cidades das comarcas, realizar ampla divulgação e efetuar o transporte por cerca de 700 quilômetros para a entrega das três toneladas de doações. Tudo se deve à união da sociedade civil, que abraçou a nossa campanha”, destacou o promotor Fernando Muller.

O promotor de Justiça Cláudio Estivallet Júnior, de Restinga Sêca, também foi um dos idealizadores da campanha. Em Sinimbu, as entregas foram acompanhadas pelos promotores Jefferson Dall’Agnol, João Afonso Silva Beltrame e Flávio Eduardo de Lima Passos e, em Arroio do Meio, pela promotora Carla Pereira Rêgo Flôres Soares.

Operação

O MPRS, por meio da Procuradoria da Função Penal Originária (PFPO), cumpriu, nessa sexta, mandados de busca e apreensão nas instalações do Poder Executivo de Cachoeirinha, bem como nas residências e empresas de investigados, onde foram arrecadados documentos e equipamentos eletrônicos. As ordens foram expedidas pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Na Operação Cesta Básica, apura-se a ocorrência de sobrepreço e superfaturamento na aquisição de bens, especialmente cestas básicas, que deveriam ser destinados ao atendimento das vítimas das enchentes no município. Constam como investigados agentes públicos e particulares envolvidos nas contratações emergenciais suspeitas.

As investigações são conduzidas pela promotora de Justiça Letícia Elsner Pacheco, sob a coordenação do procurador de Justiça Fábio Costa Pereira, coordenador da Procuradoria da Função Penal Originária.

Participaram, ainda, da operação, os promotores de Justiça Karina Busmann, Mariana de Azambuja Pires, Maristela Schneider, Heitor Stolf Junior, Gerson Daiello e Bill Scherer, mediante o apoio de servidores e policiais adidos do Ministério Público.

