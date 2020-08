Uma pista de skate profissional no bairro Mario Quintana, uma nova cancha de bocha com acessibilidade no bairro Jardim Leopoldina e uma praça reurbanizada no Rubem Berta. Estas são algumas das melhorias iniciadas nesta semana pela prefeitura. Os investimentos, provenientes do OGU (Orçamento Geral da União) com contrapartida do Município, estão estimados em R$ 2.128.325,25, sendo R$ 2.044.946,48 de repasses via Caixa Econômica Federal e R$ 83.378,77 da prefeitura.

“As melhorias estavam previstas para ocorrer antes mesmo da pandemia e aguardavam o término de trâmites burocráticos para serem iniciadas. São esforços que empreendemos para a qualificação dos espaços públicos de Porto Alegre em bairros carentes, como Jardim Leopoldina, Rubem Berta e Mario Quintana”, destaca o secretário municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Bremm.

Os projetos são da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), responsável pelas obras e pelo recebimento dos repasses da Caixa a partir de emenda parlamentar do então deputado Marchezan, dentro do Programa Obras de Reabilitação e Urbanização Acessível no Município de Porto Alegre.

Chico Mendes

O Parque Chico Mendes (rua Irmão Idelfonso Luís, 240) receberá uma pista de skate profissional, validada pela Federação Gaúcha de Skate, com capacidade para sediar eventos realizados pela Confederação Brasileira de Skate. O local terá rampas e obstáculos, escadas e caixotes inclinados, numa área total de cerca de 675 m².

Além da pista, serão executados passeios em concreto com piso podotátil (piso diferenciado com textura e cor, perceptível por pessoas com deficiência visual e baixa visão), passeios em basalto, piso de blocos de concreto no entorno da pista e recomposição do gramado. O contrato está estimado em R$ 767.841,55. O prazo de execução das obras é de 150 dias e a empresa vencedora da licitação foi a SBM Construções Ltda.

Praça México

Já a comunidade do bairro Jardim Leopoldina terá atendida uma antiga reivindicação: uma nova cancha de bocha para praça México (rua Sargento Sílvio Delmar Hollembach, esquina com avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira e rua Seis). A cancha atual foi construída pelos próprios usuários e não está adequada às condições de segurança e acessibilidade. O novo projeto possibilitará a construção de um espaço adequado para a prática da atividade, contornado por passeios em concreto e alvenaria. A intervenção vai abranger aproximadamente 2.300 metros quadrados.

Também estão previstos passeios pavimentados, de passeios externos em concreto com piso podotátil, rampa de acessibilidade e novos bancos com encosto, além de plantio de grama. O prazo de execução das intervenções é de 120 dias e a empresa vencedora da licitação foi a Elo Construções e Instalações Ltda. O contrato está estimado em R$ 298.181,41, provenientes do Orçamento Geral da União.

Rubem Berta

No bairro Rubem Berta, a Praça Nelson Marchezan será reurbanizada (rua Dante Angelo Pilla). Os trabalhos envolvem pavimentação dos passeios externos e execução de passeios internos, dentro dos preceitos de acessibilidade, implantação de recanto infantil e de academia ao ar livre, além de área de estar com bancos, uma quadra poliesportiva, telamento do campo de futebol já existente, implantação de lixeiras, replantio de grama e execução de iluminação pública. O contrato está estimado em R$ 1.082.917,70. A empresa Elo Construções e Instalações Ltda. foi a vencedora da licitação e o prazo para execução das obras é de 270 dias a contar da ordem de início.