A Prefeitura de Porto Alegre irá distribuir mais alimentos a famílias de alunos da rede municipal de ensino. Cerca de 468 toneladas de gêneros não-perecíveis serão entregues às escolas, a partir desta quinta-feira (6). Serão ofertados 38.842 kits aos alunos. Os recursos para a aquisição são do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), do governo federal.

As escolas municipais de ensino fundamental montarão os kits para serem repassados aos pais ou responsáveis pelos alunos. Cada instituição organiza o próprio kit. Serão dois modelos, conforme a idade dos alunos, e o cronograma de entrega depois de receber os alimentos.

Números

Ao final de todas as etapas de entregas, terão sido distribuídas aproximadamente mais 242,752 toneladas de alimentos nas escolas fundamentais (frutas in natura, hortaliças e ovos). Nas infantis comunitárias serão 298,598 toneladas de alimentos não-perecíveis e 13,478 toneladas de gêneros da agricultura familiar, oriundos de uma associação de pescadores de Porto Alegre. Este montante se soma às 244 toneladas já repassadas pela prefeitura.

Distribuição e amparo legal

A ação é amparada pela Lei Federal nº 13.987/2020, que garante a distribuição dos alimentos da merenda escolar às famílias de estudantes que tiveram as aulas na rede pública de educação básica suspensas devido à pandemia do coronavírus. Inicialmente, as escolas da rede municipal permaneceram com oferta de almoço, com 2.693 refeições servidas entre os dias 18 e 26 de março. Em seguida, foram entregues os estoques presentes nas cantinas das escolas fundamentais. E, logo adiante, todos os alimentos estocados na rede municipal foram repassados às famílias. O percentual de estudantes do Ensino Fundamental que utiliza os refeitórios, em média, é de 40%. Na Educação Infantil, cerca de 70% dos alunos frequentam os refeitórios.

Itens dos kits:

– Açúcar (kg): 43.200

– Achocolatado em pó (pacote de 400g): 43.200

– Arroz branco (kg): 108.000

– Biscoito doce sortido (pacote de 400g): 21.600

– Café em pó (pacote de 500g): 21.600

– Farinha de milho (kg): 21.600

– Farinha de trigo (kg): 64.800

– Feijão preto (kg): 64.800

– Fermento biológico (envelope 10g): 43.200

– Fermento químico (envelope 10g): 43.200

– Leite em pó (kg): 43.200

– Massa parafuso (pacote de 500g): 43.200

– Óleo de soja (frasco): 43.200

– Sal (kg): 21.600

– Peixe – sardinha (lata de 125g): 21.600

Total: 467.964 quilos