Rio Grande do Sul Iniciativa que fornece passagens gratuitas em Canoas tem última semana de inscrições

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2021

Interessados podem se inscrever no site da prefeitura ou, presencialmente, nas quatro subprefeituras - Nordeste, Sudeste, Noroeste e sudoeste. Foto: Tony Capellão/Divulgação Interessados podem se inscrever no site da prefeitura ou, presencialmente, nas quatro subprefeituras - Nordeste, Sudeste, Noroeste e sudoeste. (Foto: Tony Capellão/Divulgação) Foto: Tony Capellão/Divulgação

As inscrições para a segunda edição do programa Oportunidade Canoense vão até este domingo (12), no site da prefeitura de Canoas, através deste link, ou, presencialmente, das 9h às 17h, nas quatro subprefeituras – Nordeste, Sudeste, Noroeste e sudoeste.

Os endereços podem ser conferidos abaixo. A iniciativa vai fornecer 80 passagens de ônibus a quem está em busca de uma vaga de trabalho. O objetivo é combater o desemprego e incentivar a retomada do desenvolvimento econômico da cidade. Para se inscrever, é preciso apresentar documento com foto e CPF, comprovante de residência e cópia da Carteira de Trabalho

Quem pode ser beneficiado

Para participar, é necessário:

– estar desempregado

– ser maior de 18 anos

– residir em Canoas

– ter renda familiar por pessoa de até um salário mínimo

– não ter sido selecionado na 1ª edição

– estar com o esquema vacinal contra a Covid-19 em dia

– Ter inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico)

As passagens serão fornecidas aos selecionados da primeira edição neste mês de dezembro, através do cartão TEU, que será distribuído nas subprefeituras para quem ainda não conta com o bilhete. A lista dos selecionados pode ser conferida no site da prefeitura.

Confira os locais das subprefeituras:

Horário: das 9h às 17h

Subprefeitura Nordeste

08/12 – Av. Boqueirão, 3166 – Estância Velha

Telefone: (51) 3236-3502

Subprefeitura Sudeste

15/12 – R. Mal. Rondon, 100 – Niterói

Telefone: (51) 3475-2525

Subprefeitura Noroeste

22/12 – R. Candelária, 441 – Mathias Velho

Telefone:(51) 3466-1660 e (51) 3477-4142

Subprefeitura Sudoeste

29/12 – R. Edgar Fritz Muller, 430 – Rio Branco

Telefone: (51) 3472-0454 e (51) 3472-0436.

