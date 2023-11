Inter Inmet amplia alerta vermelho devido ao aumento da onda de calor em 15 estados e o Distrito Federal

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2023

O alerta vermelho é emitido quando um fenômeno meteorológico é de intensidade excepcional Foto: Inmet O alerta vermelho é emitido quando um fenômeno meteorológico é de intensidade excepcional (Foto: Inmet) Foto: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou o alerta de “grande perigo” devido ao aumento da intensidade da onda de calor que atinge o Brasil. A medida, anunciada nesta segunda-feira (13), abrange agora 15 estados e o Distrito Federal, com a extensão do aviso até esta sexta-feira (17), devido às temperaturas acima da média. O alerta anterior era para seis estados e o DF. Ele iria até quarta-feira (15).

O calor intenso que algumas regiões estão experimentando é resultado de uma onda de calor, um fenômeno comum nesta época do ano, especialmente devido à proximidade do verão. No entanto, a intensificação desse calor é atribuída ao El Niño, um fenômeno que provoca o aquecimento das águas dos oceanos.

Estão sob alerta: Amazonas; Rondônia; Pará; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Tocantins; Goias; Paraná; São Paulo; Minas Gerais; Bahia; Piauí; Espirito Santo; Rio de Janeiro; Maranhão; Distrito Federal.

Em linhas gerais, de acordo com o Inmet, um alerta vermelho é emitido quando há previsão de um fenômeno meteorológico de “intensidade excepcional, com elevada probabilidade de causar danos significativos e acidentes, representando riscos para a integridade física e, até mesmo, para a vida humana”.

A recente elevação dos termômetros tem relação direta com o El Niño muito mais rigoroso neste ano e com a Crise do Clima (causada pela emissão de gases de efeito estufa), que torna os eventos climáticos extremos mais comuns.

O calor excessivo diminui a umidade relativa do ar, o que pode levar a problemas respiratórios, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. O Inmet orienta que as pessoas bebam bastante líquido, não façam atividades físicas, evitem exposição ao sol em horários mais quentes do dia, usem hidratante para pele e umidifiquem o ambiente.

