Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

Tradicional evento da Amcham reuniu atrações internacionais e cerca de mil executivos gaúchos no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre.

A utilização de inteligência artificial nos negócios, a importância do investimento em aprendizado, inovação e tecnologia e a valorização da diversidade e da responsabilidade socioambiental pautaram os debates do CEO Forum 2023, que reuniu especialistas nacionais e internacionais para falar sobre o papel de líderes conscientes para a construção das empresas do futuro. Cerca de mil executivos gaúchos, de diferentes segmentos do mercado, participaram do encontro realizado pela Câmara Americana de Comércio (Amcham), nesta quinta-feira (29), no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre.

Como esperado, o uso de IA foi um dos principais temas abordados. “A pandemia de Covid-19 foi um desastre, mas acelerou a inovação. Hoje, a tecnologia precisa ser comunicada de forma simples e direta para que chegue a todos”, falou o israelense Itai Green, CEO da Innovate Israel. “As ferramentas de IA não irão substituí-los, mas uma pessoa que está usando IA poderá substituí-lo”, completou. O rol internacional de painelistas contou ainda com o norte-americano Lincoln Murphy, escritor considerado o “Papa do Customer Success”; e o colombiano Santiago Chamorro, presidente da General Motors América do Sul.

“Investimento em aprendizado contínuo é muito importante. Somos uma empresa de inovação e baseamos as nossas iniciativas em três pilares: inovação, transformação digital e responsabilidade. Assim, humildade, escuta e aprendizado regular são fundamentais”, destacou Maurício Rodrigues, CEO LATAM da Bayer e um dos painelistas do evento.

O fórum contou ainda com a participação de Lídia Abdalla, CEO do grupo Sabin, que falou sobre o uso de novas tecnologias. “Elas estão sendo incorporadas à saúde, e sempre tivemos a visão de trazer as pessoas para perto disso. Tecnologia é meio. Ao automatizar um exame, precisamos preparar, orientar e acompanhar as pessoas”, frisou. Também participaram do CEO Forum Marta Saft, presidente da Thoughtworks; Daniel Randon, presidente das empresas Randoncorp e do Transforma RS; e César Saut, vice-presidente corporativo da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros e Previdências.

“Concluímos esta edição muito satisfeitos com as trocas e conexões realizadas aqui, mas, acima disto, otimistas com o caminho que se está construindo para a economia gaúcha. Grandes empresas e executivos estão juntos na missão de consolidar um plano de desenvolvimento pautado por lideranças conscientes e comprometidas com a atual e com as futuras gerações do estado”, avaliou a gerente regional da Amcham, Daniela Bahmed Ferreira.

O CEO Forum 2023 integrou a programação comemorativa dos 25 anos da Amcham Porto Alegre. Com ações baseadas em inovação, talentos, tecnologia e educação, a entidade busca propor soluções para a economia gaúcha, priorizando a sustentabilidade e a responsabilidade social em um cenário onde a tecnologia esteja a serviço das pessoas.

