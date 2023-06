Acontece SPR anuncia a conquista das contas da Stara e da FertiSystem

As duas empresas do agro entram para o portfólio de clientes da agência, que fortalece a atuação no segmento

Com foco e presença cada vez mais forte e atuante no mercado do agronegócio, a SPR celebra a conquista de duas contas envolvendo importantes empresas do segmento. As gaúchas Stara e FertiSystem passam a compor a cartela de clientes da agência, que já atende o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS), a IBASA, laboratório de produtos veterinários para animais de pequeno e grande porte, e recentemente anunciou a conquista da HELM do Brasil, subsidiária brasileira da multinacional alemã focada em soluções para a agricultura, como fertilizantes e defensivos agrícolas. Com as novas contas, a SPR fortalece ainda mais a atuação no segmento.

A SPR entra na Stara, que tem matriz em Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul e mais de seis décadas de inovação e evolução constante no agronegócio, com a missão estratégica de padronizar a comunicação dos concessionários e das redes sociais da marca. A agência tem como desafio desenvolver um projeto inovador de padronização das concessionárias, criando um modelo único de comunicação da rede que deve impactar no fortalecimento da marca institucional.

Já a aproximação com a FertiSystem se iniciou com um projeto de arquitetura de marcas, que contou com a participação da Estrategeria. O projeto foi o start de uma parceria que foi renovada, fazendo com que a SPR fosse escolhida para dar continuidade aos projetos estratégicos, entre eles as quatro principais campanhas da empresa no ano de 2023, além de um facelift da marca. A FertiSystem nasceu em 2002, em Passo Fundo/RS, e tem como propósito criar inovações em plantabilidade, gerando soluções sustentáveis e de alta tecnologia. Seus produtos estão presentes em 95% das indústrias de máquinas e implementos agrícolas do Brasil, sendo que o Auto-lub revolucionou o mercado de dosadores de adubo.

“Estamos muito felizes que já passamos a colocar nossa expertise de estratégia e criatividade para cinco clientes deste pujante mercado que é o Agro Brasileiro. Com a chegada da Stara e da FertiSystem, isso se intensifica mais ainda, já que estamos falando de marcas muito atuantes neste nosso país continental, onde o agrobusiness se apresenta com necessidades muito específicas devido a suas várias personas e culturas”, pontua Juliano Brenner Hennemann, diretor-executivo da SPR.

Sobre a SPR

Com o posicionamento DEScommodity-SE, a SPR, com sede no Rio Grande do Sul, há mais de 25 anos busca valorizar e dar sentido às marcas através de inteligência estratégica, ousadia e criatividade, inspirando e conduzindo os clientes na missão de transformar suas marcas no ativo mais valioso das organizações. No portfólio de clientes estão marcas reconhecidas como Randon Implementos, Frasle Mobility, Helm do Brasil, Farmácias Associadas, Tipler, Cremers, Artecola, Senar-RS, Prefeitura de Porto Alegre e Fenac Experiências Conectam, entre outras. Conheça mais no site da SPR e visite a Sala de Imprensa.

