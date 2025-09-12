Sexta-feira, 12 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025
O evento ocorrerá entre os dias 21 e 22 de outubro, no Intercity Hotel CaxiasFoto: Fabio Grison / Divulgação
O 7º Simpósio Estadual do Varejo, evento promovido pelo Sindilojas Caxias, contará com novidades na programação desta edição. No dia 21 de outubro, serão realizadas visitas técnicas à Rede SIM, em Flores da Cunha, à Biamar, em Farroupilha, e à Loja Tela, em Porto Alegre. Já no dia 22 de outubro, será a vez de reunir lideranças, empresários e especialistas, a partir das 8 horas no Intercity Hotel, em Caxias do Sul, na Serra gaúcha.
Com o tema “Conexões movem negócios”, a atividade terá palestras simultaneamente em três locais: no Palco Principal, com nomes nacionais, na Arena Sebrae e na Arena Senac, ambos trazendo profissionais de referência no mercado. Além disso, o Simpósio conta com feira de conexões e espaço gastronômico.
“Nosso evento será bem diversificado. Serão abordados os mais variados temas, como Inteligência Artificial. Entre os palestrantes, teremos a participação do ator Marcelo Serrado, que falará sobre saúde mental. Além do palco de negócios, [o simpósio] vai oportunizar boas conexões”, adiantou a vice-presidente do Sindilojas Caxias, Márcia Costa, durante visita à sede da Rede Pampa, nesta sexta-feira (12).
O 7º Simpósio Estadual do Varejo tem apoio institucional da Fecomércio-RS/Sesc/Senac, além do Sebrae.
Ingressos
O valor dos ingressos (disponíveis até 19 de outubro) é R$ 197,00 para associados no Sindilojas Caxias e R$ 247,00 para o público geral. A partir do dia 20 de outubro, o valor do ingresso é único: R$ 300,00. As inscrições podem ser feitas através do site do Sindilojas.
Na terça-feira, 21 de outubro, serão oferecidas visitas técnicas opcionais aos participantes do Simpósio que tiverem interesse em conhecer empresas de referência no varejo. Os inscritos poderão visitar a Rede SIM, em Flores da Cunha; a Biamar, em Farroupilha; ou a Loja Tela, em Porto Alegre.
Os valores das visitas são de R$ 45 para a Rede SIM e a Biamar, e de R$ 95 para a Loja Tela (almoço não incluso). As inscrições devem ser realizadas pelo site do Simpósio.
Programação
Palco Principal
Arena Sebrae
Arena Senac