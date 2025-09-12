Acontece Inscrições estão abertas para o 7º Simpósio Estadual do Varejo em Caxias do Sul

12 de setembro de 2025

O evento ocorrerá entre os dias 21 e 22 de outubro, no Intercity Hotel Caxias Foto: Fabio Grison / Divulgação Foto: Fabio Grison / Divulgação

O 7º Simpósio Estadual do Varejo, evento promovido pelo Sindilojas Caxias, contará com novidades na programação desta edição. No dia 21 de outubro, serão realizadas visitas técnicas à Rede SIM, em Flores da Cunha, à Biamar, em Farroupilha, e à Loja Tela, em Porto Alegre. Já no dia 22 de outubro, será a vez de reunir lideranças, empresários e especialistas, a partir das 8 horas no Intercity Hotel, em Caxias do Sul, na Serra gaúcha.

Com o tema “Conexões movem negócios”, a atividade terá palestras simultaneamente em três locais: no Palco Principal, com nomes nacionais, na Arena Sebrae e na Arena Senac, ambos trazendo profissionais de referência no mercado. Além disso, o Simpósio conta com feira de conexões e espaço gastronômico.

“Nosso evento será bem diversificado. Serão abordados os mais variados temas, como Inteligência Artificial. Entre os palestrantes, teremos a participação do ator Marcelo Serrado, que falará sobre saúde mental. Além do palco de negócios, [o simpósio] vai oportunizar boas conexões”, adiantou a vice-presidente do Sindilojas Caxias, Márcia Costa, durante visita à sede da Rede Pampa, nesta sexta-feira (12).

O 7º Simpósio Estadual do Varejo tem apoio institucional da Fecomércio-RS/Sesc/Senac, além do Sebrae.

Ingressos

O valor dos ingressos (disponíveis até 19 de outubro) é R$ 197,00 para associados no Sindilojas Caxias e R$ 247,00 para o público geral. A partir do dia 20 de outubro, o valor do ingresso é único: R$ 300,00. As inscrições podem ser feitas através do site do Sindilojas.

Na terça-feira, 21 de outubro, serão oferecidas visitas técnicas opcionais aos participantes do Simpósio que tiverem interesse em conhecer empresas de referência no varejo. Os inscritos poderão visitar a Rede SIM, em Flores da Cunha; a Biamar, em Farroupilha; ou a Loja Tela, em Porto Alegre.

Os valores das visitas são de R$ 45 para a Rede SIM e a Biamar, e de R$ 95 para a Loja Tela (almoço não incluso). As inscrições devem ser realizadas pelo site do Simpósio.

Programação

8 horas: Credenciamento e abertura da Feira de Conexões

Palco Principal

9h30 às 10h30: Abertura e palestra “Quem te conhece, te compra?”, com Marco Matos

11 horas: Palestra “Só vende quem entende”, com Patrícia Palermo

14 horas: Palestra “Da cultura à operação: liderança que entrega”, com Jayme Nigri Moszkowicz

15 horas: Palestra “(Clientes do presente não compram estratégias do passado”, com Guto Rocha

17 horas: Palestra “Vamos falar sobre saúde mental?”, com Marcelo Serrado

Arena Sebrae

10h30 : “Movimento Natural – o varejo não é venda” – Case Tudo em Grãos, com Alex Xavier

11 horas: Palestra “A Voz da Marca”, com Valéria Alberti

12 horas: Do legado ao futuro: a jornada centenária da Beretta” – Case Joalheria Beretta, com Leonardo Beretta

12h45 – 13h30: “Gestão do tempo e produtividade – o segredo para tempo, dinheiro e uma vida plena”, com Leonardo Siqueira Borges

16 horas: Palestra “Do preço à experiência: o que você precisa saber sobre o novo consumidor?”, com Fernanda Lazzari

Arena Senac

10h30 : Palestra “Criatividade como estratégia de diferenciação”, com Bruno Bazanella.

11 horas: Palestra “Fashion trends inverno 26”, com Symone Rech.

12 horas: Como o Sesc e o Senac podem ajudar no seu negócio?

12h45: Palestra “Experiência personalizada: o poder da IA para encantar clientes no varejo”, com Eduardo Pezzi.

16 horas: Palestra “Lidere suas vendas: os três pilares para vender mais”, com Mayara Samya.

Inscrições estão abertas para o 7º Simpósio Estadual do Varejo em Caxias do Sul

2025-09-12