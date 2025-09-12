Acontece Fisioterapia aquática auxilia na reabilitação de pacientes na clínica-escola da Ulbra

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Aulas dentro da prática de estágio ocorrem às quintas-feiras em Canoas. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fazer exercícios terapêuticos suaves em uma piscina aquecida com a temperatura entre 33ºC e 36ºC contribui para aliviar dores crônicas, fortalecer a musculatura e reduzir o impacto nas articulações. A prática é uma das modalidades disponíveis na clínica-escola do Centro Multiprofissional da Ulbra Canoas. Todas as quintas-feiras, alunos e professores prestam atendimento à comunidade nas turmas de fisioterapia aquática, realizando exercícios que usam as propriedades da água como flutuação, pressão hidrostática e resistência para proporcionar um tratamento mais confortável e eficaz aos pacientes.

As sessões acontecem em piscina com infraestrutura adaptada para atender diferentes necessidades, garantindo conforto e segurança aos participantes. “Neste estágio em Saúde Coletiva II, os acadêmicos aprendem a fazer atendimentos direcionados à população idosa. É um ambiente climatizado e acolhedor, e os pacientes passam por uma avaliação física e funcional antes de começarem os exercícios”, explica a preceptora do curso de Fisioterapia, Katharine Henz, que auxilia nas aulas.

Estudante do 10º semestre, Janice Machado, 29 anos, diz que a prática é uma oportunidade de integração com a teoria, tornando o aprendizado mais completo. “Trabalhamos o coletivo da turma. Fazemos todas as etapas desde a avaliação, o planejamento dos movimentos que estimulam a força e o equilíbrio até o acompanhamento dentro da água. Sairemos da Universidade já com essa experiência”, destaca.

Mais condicionamento físico

Para os pacientes, o ambiente aquático também favorece a execução de movimentos que seriam difíceis ou dolorosos em solo, acelerando o processo de recuperação. “É uma forma de fazer exercícios, se movimentar e estar ativo. A água traz bem-estar para o corpo e melhora a qualidade de vida. Fico até mais alegre”, conta o aposentado Nelsi Pian, 69 anos, morador do bairro São José.

Já a professora Adriana Baladão, 59 anos, conseguiu amenizar as dores na coluna com a prática dos estudantes. “Fiquei sabendo pela minha mãe, que faz pilates aqui na Ulbra. As aulas, além de serem divertidas, diminuíram minhas dores na coluna”, comenta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/fisioterapia-aquatica-auxilia-na-reabilitacao-de-pacientes-na-clinica-escola-da-ulbra/

Fisioterapia aquática auxilia na reabilitação de pacientes na clínica-escola da Ulbra

2025-09-12