Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Com arenas interativas, palestras de influenciadores e mais de 50 pontos de atendimento, Expo CIEE 2025 acontece de 9 a 11 de outubro em São Paulo Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A EXPO CIEE 2025, maior evento gratuito de trabalho jovem da América Latina, chega à sua 28ª edição nos dias 9, 10 e 11 de outubro, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em São Paulo/SP. O evento oferece direcionamento profissional aos jovens por meio de experiências, vivências e interações que inspiram, conectam e provocam reflexões. Além disso, contará com shows e palestras de destaque no entretenimento e no mundo corporativo.

Com o Palco CIEE e o Palco Banco do Brasil confirmados, o evento terá palestras de diversos criadores de conteúdo, como Fernanda Concon, Sofia Santino, Yuri Zero, entre outros. Confira a programação já confirmada:

09/10 – quinta-feira

Palco CIEE

11h – O jogo da produtividade – Do sofá ao topo, com Fe Medeiros (apresentador e criador de conteúdo digital)

14h – Bora falar de dinheiro? Seu futuro agradece, com Cristiano Verardo (palestrante e diretor de seguridade e relacionamento e tecnologia)

15h – Você vale muito! Saúde mental, autoestima e futuro profissional, com Sarah Aline (psicóloga, influenciadora digital e empresária)

16h – Funk: a autocrítica para a Universidade, com Thiagson (professor, escritor, compositor e criador de conteúdo)

Palco Banco do Brasil

11h – Carreira Game Show, com It Gets Better Brasil e Bruno Ferreira (liderança de comunicação, LinkedIn Top Voice e creator)

16h – Programa na Expo CIEE, com Sofia Santino, Ciclopin e Doarda (produtores de conteúdo e atores)

10/10 – sexta-feira

Palco CIEE

15h – Abrindo Portas: Educação como caminho para todo tipo de sonho, com João Pedrosa (professor de geografia e influenciador digital)

16h – Criação com alma: como transformar visão em linguagem com arte, tecnologia e vivência, com Pedro Garcia (fotógrafo)

Palco Banco do Brasil

11h – Como transformar paixão por música em profissão – e o que ninguém te conta sobre os bastidores da indústria, com Claudia Assef (jornalista, DJ e autora), Chico Dub (produtor cultural, curador e diretor artístico) e Ricardo Rodrigues (empresário e agente musical)

11/10 – sábado

Palco CIEE

13h – Informação é Poder: como usar a comunicação para defender causas e criar oportunidades, com Felipe Ruffino (jornalista, assessor de imprensa e ativista racial)

15h – Estética, internet e futuro: como criar universos visuais que conectam gerações, com Yuri Zero (CEO da Melted Videos)

16h – Equilibrando paixões: Como conectar carreiras artísticas e acadêmicas com propósito, com Fernanda Concon (atriz, apresentadora e internacionalista)

Palco Banco do Brasil

11h – Carreira Game Show, com Representa S.A e Thalita Gelenske (fundadora e CEO da Blend Edu)

14h – Nem só de sonho vive o artista (mas também não vive sem sonhar), com Amanda Azevedo (atriz e creator), Laura Luz (atriz e dubladora) e João Victor Gonçalves (ator)

O evento contará ainda com a Arena do Trampo, oferecendo simulações de entrevistas, construção de currículo (patrocinada pelo Banco do Brasil), espaço Carreiras (Bora Hub Ambev), aprendizados sobre IA (IBM SkillsBuild) e o Universo CIEE, reunindo todos os programas do CIEE voltados para jovens.

Na Arena Robótica, conduzida pelo Senac, os participantes poderão montar robôs e disputar batalhas com premiações diárias. Para participar, é necessária inscrição prévia no aplicativo da EXPO CIEE 2025.

Também haverá uma Arena Gamer, em parceria com a Think Ball Sports, promovendo finais de competições estaduais – Liga Paulista de Esports, mini torneios abertos ao público e uma Arena Free to Play.

Mais de 50 pontos de atendimento estarão disponíveis para busca e encaminhamento de vagas, com salas para processos seletivos, aplicação de provas para concursos públicos, QR codes para atualização cadastral, entre outras atividades.

Para se inscrever no evento, acesse o site MailScanner detectou uma possível tentativa de fraude de “click.cse360.com.br” https://www.expociee.com.br/. Para baixar o aplicativo da EXPO CIEE 2025 em seu celular, utilize os links abaixo:”

Android: Baixar na Google Play Store

iOS: Baixar na App Store

Expositores da EXPO CIEE 2025:

Link para expositores

Serviço:

Data: 09, 10 e 11 de outubro (quinta a sábado)

Horário: 9h às 18h

Local: Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo – Avenida Otto Baumgart, 1000 – Vila Guilherme, São Paulo/SP

Site: MailScanner detectou uma possível tentativa de fraude de “click.cse360.com.br” https://www.expociee.com.br/

Sobre a Expo CIEE:

A Expo CIEE é o maior evento gratuito de trabalho jovem da América Latina, focado em educação, capacitação, orientação e direcionamento profissional. Desde 1997, promove a empregabilidade e o desenvolvimento de jovens em início de carreira, conectando oportunidades, conhecimento e experiências práticas, contribuindo para a formação de uma geração mais preparada e confiante.

CIEE – 61 anos: Imparável

Fundado há 61 anos, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) é a maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, responsável por inserir 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho e promover ações socioassistenciais para populações prioritárias.

