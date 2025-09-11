Acontece CEEE Equatorial investe R$ 774 mil em obras de melhorias na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

No total, mais de 4,8 mil clientes foram beneficiados nas cidades de Guaíba, Alvorada, Viamão e Porto Alegre Foto: Eduardo Rocha Foto: Eduardo Rocha

Desde a última quinta-feira (4) até esta segunda-feira (8), 16 equipes da CEEE Equatorial realizaram obras de melhorias na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com R$ 774 mil de investimento, o trabalho incluiu a troca de 30 postes, substituição de 1,6 quilômetros de cabos de rede trifásica e de transformadores, além de dois religadores novos.

As iniciativas beneficiaram aproximadamente 4,8 mil clientes de Guaíba, Alvorada, Viamão e Porto Alegre, e tiveram o objetivo de renovar a rede elétrica e torná-la mais resiliente.

Para garantir a segurança dos profissionais envolvidos e da população, as obras foram realizadas com desligamentos programados da energia.

Desligamentos programados

A CEEE Equatorial tem um plano de obras e de manutenção estruturado para este ano. Neste planejamento, os desligamentos programados são necessários para realização destas benfeitorias de média e baixa tensão. Eles são divulgados com antecedência no site da CEEE Equatorial, na aba “Desligamentos Programados” e nos jornais de grande circulação. Acompanhe também as redes sociais da Distribuidora para mais informações.

