Acontece CONGREGARH 2025 terá lideranças mundiais nas áreas de Gestão e Pessoas

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Evento, promovido pela ABRH-RS, acontecerá de 17 a 19 de setembro, no Centro de Eventos da PUCRS, e debaterá as principais tendências do segmento Foto: O Sul Foto: O Sul

Com o tema “Entre o Caos e a Consciência”, o CONGREGARH 2025, evento promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) e principal evento de Gestão e Pessoas do Sul do Brasil, será realizado entre os dias 17 e 19 de setembro, no Centro de Eventos da PUCRS e contará com palestrantes de renome nacional e internacional que trarão reflexões e tendências sobre os desafios contemporâneos da área de Gestão e Pessoas.

Entre os palestrantes confirmados para o congresso estão a especialista em Saúde Social, destaque no SXSW 2025, colunista do The New York Times e autora premiada, Kasley Killam; o psiquiatra, professor da Universidade da Califórnia, Los Angeles, autor de best-seller em mais de 40 idiomas e considerado um dos grandes nomes da psicologia moderna, Dan Siegel; a presidente e CEO do HomeEquity Bank e fundadora da Incluvest Foundation, Katherine Dudtschak; o consultor de Saúde Mental, escritor e TEDx Speaker, Alexandre Coimbra; o cofundador do @aerolito – ecossistema para letramento em futuros – empreendedor, autor, professor e expert em futuros, Tiago Mattos; a doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, Carolina Cavalcanti; a consultora em Inovação e Aprendizagem e fundadora da LTH, Laura Trachtenberg Hauser.

Estarão presentes o professor, escritor e profissional de marketing mais admirado do Brasil, João Branco; a executiva de Pessoas, Cultura e Transformação, professora e colunista, Mafoane Odara; o presidente do Grupo Four, do South Summit Brazil, fundador da Getnet e CEO da Raiô Benefícios, José Renato Hopf; a psicanalista, comunicadora e autora de nove livros, Elisama Santos; o chief Learning Officer da Cognita Learning Lab, Gustavo Brito; o chief Product Officer na Crescimentum, Renato Curi; o fundador da Fábrica de Criatividade e consultor de Inovação da Disney, Vivo, Bayer e mais de 50 empresas globais, Denilson Shikako; o especialista em Inovação, Futuros, Tecnologias & IA e Educação e CEO da WTF School, Felipe Menezes; o doutor em Filosofia, ensaísta, dramaturgo e autor, Renato Noguera; a diretora de Gente e Cultura da Softplan, Alejandra Nadruz; o compositor, escritor e vocalista do Nenhum de Nós, Thedy Corrêa e o coach Executivo, colunista e Top of Mind RH em 2022, 2023 e 2024, Adriano Lima; a especialista em Futuro do Trabalho e novos modelos de gestão e fundadora da Subversiva, Maíra Blasi; e o ator, professor e psicólogo, Leonardo Miggiorin.

Em visita a Rede Pampa de Comunicação, o presidente da ABRH-RS, Pedro Luiz Fagherazzi, explica o conceito e o objetivo com o tema selecionado. “A escolha do tema foi um consenso entre diversas pessoas, pois entende que o tempo está difícil atualmente, seja pelas guerras na Europa, o tarifaço do Trump, mudanças climáticas e ambientais, até mesmo mudanças sociais. Tudo isso mexe com a sociedade e a partir disso – caos – que se cria uma nova consciência nas pessoas, e consequentemente, nas empresas e gestões”, postula o presidente.

As inscrições para o Congresso são limitadas e podem ser realizadas por meio do site “http://www.abrhrs.org.br/congregarh“.

Além das palestras, o local também conta com uma arena com dezenas de palestras ministradas simultaneamente às conferências realizadas no palco principal, oferecendo ainda mais oportunidades de aprendizado e conexão com tendências de mercado. “ A oportunidade que ABRH-RS está trazendo pro estado é única, pois agrega tanto pro crescimento profissional, quanto interno das empresas, trazendo conteúdos relevantes para quem trabalha com RH, para gestores e quem está iniciando na carreira”, diz Fagherazzi.

Simultaneamente ao congresso, será realizado a feira de negócios, EXPOCONGREGARH. reunindo empresas dos mais variados segmentos, sendo uma grande vitrine e um espaço de networking e negociações especiais de produtos e serviços para um público altamente qualificado de empresários e líderes do setor.

O ingresso Visitante dá acesso aos três dias da feira de negócios e todas as palestras na arena durante o período, e custa R$ 55,00. Mais informações no site https://www.abrhrs.org.br/congregarh/arenas.

Programação – CONGREGARH 2025

17 de setembro – quarta-feira

8h30 – Credenciamento + Abertura Expocongregarh

10h – Cerimônia e Show de Abertura

11h15 – Como lidar com o caos interno e externo, com Alexandre Coimbra

12h15 – Intervalo + Visitação a Expocongregarh

13h35 – Liderança Futurista, com Tiago Mattos

14h35 – Caos, aprendizagem e saúde mental, com Carolina Cavalcanti

15h10 – Como fazer o sonho sobreviver ao caos?, com João Branco

15h55 – Intervalo + Visitação a Expocongregarh

16h35 – Liderar com consciência, com Mafoane Odara

17h25 – Quem guia o futuro do trabalho? O papel da liderança na construção do amanhã,

com José Renato Hopf.

18 de setembro – quinta-feira

8h – Credenciamento + Abertura Expocongregarh

9h – Escuta e conversas corajosas, com Elisama Santos

9h45 – Como a aprendizagem pode contribuir para cenários caóticos?, com Gustavo Brito

10h15 – Intervalo + Visitação a Expocongregarh

11h – Painel IAs Generativas aplicadas com Alejandra Nadruz e Laura Trachtenberg Hauser

11h50 – Como usar futuros no presente?, com Felipe Menezes

12h20 – Intervalo + Visitação a Expocongregarh

13h45 – Criatividade em tempos de IA, com Denilson Shikako

14h20 – Luto no caos: os lutos que vivemos a cada mudança e nem sempre tratamos, com

Renato Noguera

15h – Intervalo + Visitação a Expocongregarh

15h45 – Integrando a Consciência: do Caos e da Rigidez à Harmonia da Mente Aberta, com

Dan Siegel

17h10 – O que podemos aprender sobre liderança com a música, com Thedy Corrêa.

19 de setembro – sexta-feira

8h – Credenciamento + Abertura Expocongregarh

8h45 – Macroeconomia – SESI

9h15 – Ação frente ao caos: da liderança disfuncional à liderança consciente, com Renato Curi

10h – Vivendo e liderando com autenticidade: consciência no caos, com Katherine Dudtschak

10h45 – Intervalo + Visitação a Expocongregarh

11h15 – Crise entre as gerações?, com Maíra Blasi

11h50 – Líderes Modernos, Problemas Antigos, com Adriano Lima

12h20 – Intervalo + Visitação a Expocongregarh

13h50 – O que vem depois do sucesso?, com Leonardo Miggiorin

14h30 – Saúde Social: a peça-chave para viver mais, com saúde e felicidade, com

Kasley Killam

15h45 – Encerramento do evento

CONGREGARH 2025

Tema: Entre o Caos e a Consciência

Quando: 17, 18 e 19 de setembro de 2025

Onde: Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre.

Inscrições: www.abrhrs.org.br/congregarh

Sobre a ABRH-RS

Referência nacional entre as seccionais da ABRH Nacional, a Associação Brasileira de Recursos Humanos – RS acumula mais de 50 anos de atividades no Rio Grande do Sul. Com mais de mil associados entre pessoas jurídicas e físicas, a entidade atua com foco na capacitação e qualificação profissional de profissionais das áreas de gestão e pessoas. Abrange todas as questões que integram a gestão e o desenvolvimento de pessoas a partir da disseminação do conhecimento.

