Acontece Alessandra Ambrosio por Vizzano na MICAM 100: o soft power feminino brasileiro conquistou Milão

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A Vizzano e Alessandra Ambrosio lideraram um momento sem precedentes: a quebra do protocolo histórico de uma instituição que, tradicionalmente, não abre espaço para celebridades. Foto: Marcelo Ruduit A Vizzano e Alessandra Ambrosio lideraram um momento sem precedentes: a quebra do protocolo histórico de uma instituição que, tradicionalmente, não abre espaço para celebridades. (Foto: Marcelo Ruduit) Foto: Marcelo Ruduit

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cidade de Milão, na Itália, recebeu algo inédito. Em setembro, durante a MICAM 100, a centésima edição da feira que há 50 anos molda o que o mundo vai calçar, a Vizzano e Alessandra Ambrosio lideraram um momento sem precedentes: a quebra do protocolo histórico de uma instituição que, tradicionalmente, não abre espaço para celebridades.

O convite foi estratégico. As premissas, claras e exigentes: relevância autêntica na moda, carisma com apelo global, representação de uma shoebrand consolidada em 115 países e alcance mundial que simboliza o savoir-faire feminino através do estilo.

Ambrosio reuniu todas e foi escolhida para personificar a mudança de mindset que já flui pelo contexto da indústria fashion, reconfigurando centralidades e influências. Nada de placeholders ou aparições figurativas: tratou-se de ocupar, com substância e intenção, o centro da cena.

Enquanto diversas labels apresentaram coleções, a Vizzano foi além dessa abordagem, materializando a curadoria do feminino contemporâneo. Porque a marca compreendeu algo simultaneamente sofisticado e simples: todas as filhas de Vênus têm muitas camadas. Sexy, boss woman, casual, sporty, au naturel, cada perfil pede sua mística própria, do boardroom à la dolce vita que abraça os momentos de pura contemplação.

“Para cada sentimento, uma versão de si mesma” resumiu o espírito do #WhatIWore emanado pela Vizzano. E Alessandra, em seus dois anos como fidèle da marca, traduziu essa pluralidade: ela não interpretou personagens; ela foi todas as nuances que habitam uma mulher contemporânea.

“Em dois anos como embaixadora, vi a Vizzano transcender o patamar de shoebrand. Ela se tornou uma plataforma onde é possível vivenciar todas as facetas do ser mulher, e isso me emociona profundamente. Estar na MICAM 100 representando esse ethos de autoexpressão foi uma honra e um lindo compromisso. Não foi apenas sobre apresentar calçados ao mercado europeu, foi sobre mostrar como o Brasil compreende e celebra a autoralidade do agora das identidades femininas de forma única no mundo”, declarou Ambrosio.

Antes da MICAM 100, a Vizzano já havia conquistado o mainstream internacional. Recentemente, foi escolhida para calçar as 130 candidatas do Miss Universo 2024, o maior número de participantes desde 1952. A escolha seguiu critérios que dialogam com o mesmo código que levou a marca a Milão: sustentabilidade, presença global e design que revela a feminilidade em todas as suas vertentes. Mais uma vez, não se tratou apenas de produto, mas de acolher a mulher como um ser em movimento, que não cabe em uma única narrativa.

Na Vizzano, até o salto carregou propósito. Produzidos com ABS ressignificado, reaproveitamento de resíduos da Zona Franca de Manaus, especialmente teclados de computadores e consoles de videogames descartados, os calçados materializaram um exemplo concreto de criatividade sustentável: transformar resíduos de um setor em matéria-prima valiosa para outro, em um processo de reshaping com consciência. Esse compromisso se estendeu às embalagens: 100% recicláveis e adquiridas de fornecedores com certificação FSC.

Sob a chancela da Calçados Beira Rio S.A., uma das maiores fabricantes de calçados do mundo, a Vizzano integrou uma operação amplamente reconhecida por sua responsabilidade socioambiental: 64% da equipe de colaboradores diretos (são 8,5 mil) é formada por mulheres, com políticas pautadas pela equidade; a cadeia é livre de trabalho infantil e homologada pela Fundação Abrinq. Já o Instituto Eureciclo, maior certificadora de logística reversa do Brasil, com atuação também no Chile e na França, reforçou o comprometimento da companhia com metodologia pró-planeta.

Com matriz energética composta por 98% de fontes renováveis, adoção do conceito Zero Waste, eliminação total do uso de água nas linhas de produção e rastreabilidade integral, a empresa detentora da Vizzano ostenta o Selo Origem Sustentável – Categoria Diamante, que reconhece seu alinhamento efetivo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e sua atuação de impacto com reconhecimento internacional.

Entre Milão e o mundo: o passo da mudança

Na MICAM 100, a Vizzano apresentou muito mais do que calçados. Apresentou, também, a Calçados Beira Rio S.A., uma das maiores fabricantes de calçados do mundo e referência internacional em sustentabilidade, design e escala industrial com propósito. Concebida no Brasil, com raízes no Rio Grande do Sul, a marca ocupou uma vitrine global onde a assinatura brasileira entrelaçou, com respeito e ousadia, o classicismo italiano.

A presença da Vizzano na centésima edição da feira milanesa reafirmou esse diálogo: entre tradição e inovação, entre o sul do mundo e os grandes centros da moda, entre o que se cria com alma e o que se perpetua com estilo. Uma potência brasileira que impulsiona um novo contexto e uma mudança sistêmica para a moda global, aliando inovação, responsabilidade e presença em 115 países.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/alessandra-ambrosio-por-vizzano-na-micam-100-o-soft-power-feminino-brasileiro-conquistou-milao/

Alessandra Ambrosio por Vizzano na MICAM 100: o soft power feminino brasileiro conquistou Milão

2025-09-11