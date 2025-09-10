Acontece Cerca de 500 mulheres são esperadas na Cavalgada das Prendas de Cambará do Sul

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Evento, que ocorre em 13 de setembro e está na sua 22ª edição, é considerado o maior e mais antigo do gênero no Brasil Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Para incentivar as celebrações do mês Farroupilha 2025, a Rio Grande Seguros e Previdência está entre os patrocinadores da 22ª Cavalgada de Prendas de Cambará do Sul, que ocorre no dia 13 de setembro. O evento, que tem o objetivo de fortalecer o papel da mulher na cultura e nas tradições gaúchas, deverá reunir cerca de 500 mulheres de vários estados do Brasil.

A Cavalgada tem início às 7 horas, na Casa do Turista (Av. Getúlio Vargas 1557, Centro de Cambará), com as inscrições e café da manhã para as participantes. Às 8h30, as prendas recebem uma benção do padre da paróquia local e iniciam a cavalgada em direção ao interior do município, percorrendo campos e belas paisagens características da região. Às 13 horas, as prendas param para o almoço no Parque de Rodeios Gilberto de Zorzi. Na parte da tarde, o grupo retorna à cidade, com chegada prevista para as 17 horas ao Centro de Eventos 29 de Setembro, onde elas fazem um desfile de encerramento com a Chama Crioula.

Uma das integrantes da comissão organizadora do evento, Cláudia Ramos Monteiro, diz que a cavalgada é movida pelo amor e a dedicação das prendas, e que ao final de cada edição já começam a pensar e organizar a próxima. “A cavalgada de prendas representa a força e a identidade da mulher gaúcha. Somos protagonistas da nossa história. Somos prendas, mulheres delicadas, elegantes, mas que mantemos com força e respeito às nossas raízes e costumes, preservando a tradição gaúcha. A cada ano que passa, nossa cavalgada cresce, incluindo mulheres de todas as idades e de todos os rincões que se reúnem com seus cavalos encilhados, com muito zelo, capricho e suas bandeiras em punho em nome da tradição. Mulheres valentes, apaixonadas pelo tradicionalismo, com a certeza de passar esse amor pelo pago e pelo Rio Grande do Sul aos seus descendentes”, declara Cláudia, emocionada.

Realizada sempre durante as festividades da Semana Farroupilha, a Cavalgada das Prendas de Cambará do Sul é considerada a maior cavalgada exclusivamente feminina do mundo. Anualmente reúne centenas de mulheres vindas de diversos locais do Brasil, e até prendas de outros países já participaram. O evento começou no ano 2000 como um passeio entre amigas e cresceu ao longo dos anos, mantendo viva a tradição gaúcha e destacando o papel da mulher na cultura local.

Atenção. Para participar, a prenda deverá levar 1kg de alimento não perecível e apresentar comprovação de que o seu animal está liberado sanitariamente: exame de anemia, vacina contra Influenza e a GTA (Guia de Trânsito Animal).

Serviço

O quê: 22ª Cavalgada das Prendas

Quando: 13 de setembro

Onde: Cambará do Sul

Horários

7h: inscrições e café da manhã na Casa do Turista

8h30: benção do padre e início da cavalgada

13h: almoço no Parque de Rodeios Gilberto de Zorzi

17h: previsão de chegada ao Centro de Eventos 29 de Setembro

