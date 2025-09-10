Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Acontece Cerca de 500 mulheres são esperadas na Cavalgada das Prendas de Cambará do Sul

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Evento, que ocorre em 13 de setembro e está na sua 22ª edição, é considerado o maior e mais antigo do gênero no Brasil

Foto: Divulgação

Para incentivar as celebrações do mês Farroupilha 2025, a Rio Grande Seguros e Previdência está entre os patrocinadores da 22ª Cavalgada de Prendas de Cambará do Sul, que ocorre no dia 13 de setembro. O evento, que tem o objetivo de fortalecer o papel da mulher na cultura e nas tradições gaúchas, deverá reunir cerca de 500 mulheres de vários estados do Brasil.

A Cavalgada tem início às 7 horas, na Casa do Turista (Av. Getúlio Vargas 1557, Centro de Cambará), com as inscrições e café da manhã para as participantes. Às 8h30, as prendas recebem uma benção do padre da paróquia local e iniciam a cavalgada em direção ao interior do município, percorrendo campos e belas paisagens características da região. Às 13 horas, as prendas param para o almoço no Parque de Rodeios Gilberto de Zorzi. Na parte da tarde, o grupo retorna à cidade, com chegada prevista para as 17 horas ao Centro de Eventos 29 de Setembro, onde elas fazem um desfile de encerramento com a Chama Crioula.

Uma das integrantes da comissão organizadora do evento, Cláudia Ramos Monteiro, diz que a cavalgada é movida pelo amor e a dedicação das prendas, e que ao final de cada edição já começam a pensar e organizar a próxima. “A cavalgada de prendas representa a força e a identidade da mulher gaúcha. Somos protagonistas da nossa história. Somos prendas, mulheres delicadas, elegantes, mas que mantemos com força e respeito às nossas raízes e costumes, preservando a tradição gaúcha. A cada ano que passa, nossa cavalgada cresce, incluindo mulheres de todas as idades e de todos os rincões que se reúnem com seus cavalos encilhados, com muito zelo, capricho e suas bandeiras em punho em nome da tradição. Mulheres valentes, apaixonadas pelo tradicionalismo, com a certeza de passar esse amor pelo pago e pelo Rio Grande do Sul aos seus descendentes”, declara Cláudia, emocionada.

Realizada sempre durante as festividades da Semana Farroupilha, a Cavalgada das Prendas de Cambará do Sul é considerada a maior cavalgada exclusivamente feminina do mundo. Anualmente reúne centenas de mulheres vindas de diversos locais do Brasil, e até prendas de outros países já participaram. O evento começou no ano 2000 como um passeio entre amigas e cresceu ao longo dos anos, mantendo viva a tradição gaúcha e destacando o papel da mulher na cultura local.

Atenção. Para participar, a prenda deverá levar 1kg de alimento não perecível e apresentar comprovação de que o seu animal está liberado sanitariamente: exame de anemia, vacina contra Influenza e a GTA (Guia de Trânsito Animal).

Serviço
O quê: 22ª Cavalgada das Prendas
Quando: 13 de setembro
Onde: Cambará do Sul

Horários
7h: inscrições e café da manhã na Casa do Turista
8h30: benção do padre e início da cavalgada
13h: almoço no Parque de Rodeios Gilberto de Zorzi
17h: previsão de chegada ao Centro de Eventos 29 de Setembro

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Acontece

Bistek inaugura a primeira loja em Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho
https://www.osul.com.br/500-mulheres-cavalgada-prendas-cambara-do-sul/ Cerca de 500 mulheres são esperadas na Cavalgada das Prendas de Cambará do Sul 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, o ministro do Supremo Luiz Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Acontece Bistek inaugura a primeira loja em Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho

Acontece Miniarte 2025 – O Surreal como território de encontro

Acontece Raízes que crescem: 100 anos de Sicredi Origens RS

Acontece Graní lança menu 100% vegano com embutidos autorais e expande sua experiência gastronômica em Porto Alegre