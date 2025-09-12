Acontece Banrisul 97 anos: o tempo passa, a tradição se reinventa

Por Gisele Flores | 12 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Presidente do Banrisul, Fernando Lemos (centro), cantou a Lendária Música "Eu sou do Sul " acompanhados de grandes artistas como Chana Muller e Borghetinho entre outros. Foto: O Sul banrisul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Há 97 anos, o Banrisul nasceu como um gesto de confiança no futuro do Rio Grande do Sul. Em 1928, quando o mundo ainda se movia a vapor e as transações bancárias eram feitas com papel e carimbo, o banco dos gaúchos já carregava em seu DNA a vocação para servir, crescer e transformar. Hoje, quase um século depois, ele não apenas resiste ao tempo — ele o molda.

Neste aniversário, o Banrisul não olha para trás com nostalgia, mas com orgulho. E olha para frente com ousadia. A instituição celebra sua história com uma série de lançamentos que provam que tradição e inovação não são opostos — são complementares.

Um novo Banrisul na palma da mão

O aplicativo Banrisul ganhou uma nova cara. Mais intuitivo, mais acessível, mais próximo. Não é apenas uma atualização de layout — é uma declaração de princípios. O cliente agora navega por funcionalidades que tornam sua vida financeira mais fluida: Pix parcelado, gestão de crédito, integração com plataformas de investimento, controle de gastos e pagamentos com Apple Pay. Tudo isso com acessibilidade pensada para todos os perfis.

O site institucional também foi redesenhado, com navegação responsiva e conteúdos organizados por perfis. É o Banrisul falando a língua de cada cliente, seja ele produtor rural, jovem universitário ou servidor público.

Luísa Sonza: a voz da renovação

Para comunicar essa transformação, o banco escolheu uma representante à altura: Luísa Sonza. Gaúcha de origem e global por vocação, Luísa é a personificação da campanha que une raízes e modernidade. Ela estrela peças publicitárias que vão da TV ao mobiliário urbano, reforçando que o Banrisul está pronto para os próximos 100 anos.

Banrisul Ofertas: vitrine digital para empreendedores

Outra novidade é o Banrisul Ofertas, plataforma que conecta lojistas credenciados à Vero com os clientes do banco. Com investimento zero, os comerciantes podem divulgar promoções diretamente no app, criando uma vitrine digital que aproxima negócios e consumidores. O projeto começa em Porto Alegre, no setor gastronômico, e promete expansão.

Cultura com desconto e conexão

E como tradição também é cultura, o Banrisul firmou parceria com a Opinião Produtora. Clientes terão 50% de desconto em ingressos para espetáculos em casas icônicas como Araújo Vianna e Bar Opinião. É o banco incentivando o acesso à arte e fortalecendo o vínculo com a comunidade.

Muito mais que um banco: um patrimônio gaúcho

Com 490 agências, 114 pontos de atendimento e 940 Banripontos, o Banrisul é mais que uma instituição financeira — é um patrimônio afetivo do Rio Grande do Sul. Como disse o presidente Fernando Lemos, “Estamos construindo o Banrisul dos próximos 100 anos”. E essa construção se faz com tecnologia, com propósito e, acima de tudo, com gente.

O Banrisul completa 97 anos como quem sabe que envelhecer é um privilégio — e se reinventar, uma escolha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/banrisul-97-anos-o-tempo-passa-a-tradicao-se-reinventa-2/

Banrisul 97 anos: o tempo passa, a tradição se reinventa

2025-09-12