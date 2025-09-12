Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Acontece TranspoSul 2025 está com credenciamento aberto para visitantes

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Maior feira de transporte e logística do Sul do Brasil acontece de 23 a 26 de setembro, em Porto Alegre

Foto: Divulgação

As inscrições para a 24ª edição da TranspoSul – Feira e Congresso de Transporte e Logística, que será realizada de 23 a 26 de setembro, das 14h às 21h, no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre (RS) já estão abertas. O credenciamento gratuito pode ser feito no site oficial www.transposul.com. A expectativa é reunir milhares de profissionais do setor, empresários, lideranças e expositores de todo o país, consolidando o evento como o maior da região Sul no segmento.

O processo de inscrição é simples: basta acessar o site da TranspoSul, clicar no botão “Inscreva-se”, digitar o número do CPF e preencher as informações solicitadas. Também é possível se cadastrar por meio do perfil oficial no Instagram (@transposuloficial), clicando no link disponível na bio. Após finalizar o formulário e aceitar o termo de uso de imagem, o participante estará oficialmente inscrito para vivenciar uma edição que promete inovação, networking e conhecimento.

“A cada edição, buscamos ampliar o alcance da TranspoSul como um ambiente estratégico para negócios e atualização profissional”, destaca o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Rio Grande do Sul (SETCERGS), Delmar Albarello.

A feira contará com dezenas de expositores e lançamentos em veículos, tecnologia, serviços e soluções voltadas ao transporte de cargas. O congresso abordará temas como infraestrutura, segurança, gestão, sustentabilidade e novas tendências do setor.
A 24ª TranspoSul é uma realização do SETCERGS. Patrocinadores Masters: Dipesul Volvo, Iveco, Mercedes-Benz, Volkswagen Caminhões e Ônibus e DAF Eldorado Caminhões; Patrocinador Premium: Grupo Vamos. Patrocinador Plus: Veloe Go. Apoiador do Congresso: Transpocred. Para mais informações, acesse www.transposul.com ou siga no Instagram @transposuloficial.

Sobre o SETCERGS

O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul – SETCERGS foi fundado em agosto de 1959 e é o órgão de representação sindical patronal do transporte rodoviário de cargas com base territorial na maior parte do Estado do Rio Grande do Sul.

