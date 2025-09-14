Acontece AGAS inicia nova era com foco em sucessão familiar, interiorização e articulação política

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Lindonor Peruzzo Junior, presidente eleito da AGAS, concedeu entrevista exclusiva ao lado de Alexandre Gadret, presidente da Rede Pampa, durante o convite oficial para a cerimônia de posse. Foto: Osul Foto: Osul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) inicia nesta terça-feira (16/09) um novo capítulo em sua história institucional. Às 17h30, no Vista Pontal Espaço de Eventos, no bairro Cristal, acontece a cerimônia oficial de posse da diretoria para o triênio 2025–2027. No centro da transição está o supermercadista Lindonor Peruzzo Junior, que assume a presidência com a missão de renovar, integrar e fortalecer o setor supermercadista gaúcho.

Natural de Bagé, na região da Campanha, Peruzzo é gestor da rede Peruzzo Supermercados, uma das mais tradicionais do interior do estado. Com sólida experiência no varejo alimentar e atuação destacada no associativismo — tendo presidido o núcleo AGAS Jovem entre 2005 e 2006 — ele sucede Antônio Cesa Longo, que esteve à frente da entidade por 22 anos. A nova gestão promete ser marcada por pluralidade, estratégia e escuta ativa, com foco em sucessão familiar, interiorização das ações da AGAS e articulação política para enfrentar os desafios tributários do setor.

Uma liderança que nasce do chão de loja

Em entrevista exclusiva ao Jornal O SUL, Peruzzo destacou que seu maior desafio será congregar todos os perfis de supermercadistas — dos pequenos aos grandes — em torno de um projeto coletivo. “A gente vem com a bandeira de ser ‘AGAS para Todos’. Queremos que todos se sintam parte da entidade. É uma questão de pertencimento”, afirmou.

Ele também enfatizou a importância de preparar o futuro das empresas familiares do setor, promovendo uma sucessão saudável e colaborativa. “Não é só sobre o sucessor, mas também sobre o sucedido. Queremos que ele continue fazendo parte da empresa, atuando como consultor, somando com as novas gerações em vez de competir com elas. Isso é essencial para que o negócio prospere e gere mais riqueza”, declarou.

Um setor que abastece e emprega

O setor supermercadista é um dos motores da economia gaúcha. Com mais de 4 milhões de consumidores diários, os supermercados geram 175 mil empregos diretos e movimentam cerca de R$ 70 bilhões por ano, o equivalente a 10% do PIB do Rio Grande do Sul. A AGAS representa mais de 6.900 supermercados, sendo um elo entre empresários, fornecedores, poder público e consumidores.

Interiorização e escuta ativa

A nova gestão pretende levar mais eventos da AGAS ao interior, especialmente à região Oeste, que há anos não recebe ações da entidade. “Queremos intensificar o diálogo com os associados do interior. A AGAS precisa estar onde o supermercadista está”, disse Peruzzo.

Expoagas: expansão com foco em negócios e conectividade

Entre os projetos prioritários está a ampliação da Expoagas, maior feira supermercadista do Cone Sul. A edição de agosto de 2025 registrou alta demanda, com 110 expositores em lista de espera. A meta para 2026 é aumentar em 30% o número de expositores, com foco em tecnologia, negócios e integração setorial.

Articulação política e reforma tributária

Peruzzo também sinalizou que a AGAS terá uma atuação política mais intensa. “Vamos trabalhar muito com o poder público, articulando com a Assembleia Legislativa. Precisamos enfrentar a complexidade da legislação tributária e discutir o ICMS com profundidade. A reforma tributária afeta diretamente nossos associados, e queremos que eles participem das decisões”, afirmou ao jornal O Sul.

Diretoria 2025–2027: representatividade e renovação

A nova diretoria da AGAS foi composta com equilíbrio regional e diversidade de perfis. Além de Lindonor Peruzzo Junior na presidência, compõem a gestão:

• Vice-presidentes: Franck Flamarion Müller, Jaime José Andreazza, Eduardo Luiz Stangherlin, Jacinto da Luz Machado e Mariane da Luz Labres

• Diretor secretário: Ibanes José Bertagnolli

• Diretora tesoureira: Patricia Machado

• Diretores: Leonardo Giovelli, Clécio Leite de Oliveira, Adriano Luis Bagetti, Leandro Alberto Rheinheimer, Deumar Fill, Joel Hosel, Henrique Tronco, Welerson da Silva Keppler, Paulo Bruschi, Osana Pauletti, Rodrigo Secretti Bevilaqua, Leonhard Lepsen e Giovane Costa da Silva

• Conselho Fiscal: Felipe Locatelli, Diego Flach e Sergio Luiz Copetti

• Suplentes: Jessica Polo, Lauro Baum e Luis Henrique Bohlke

A cerimônia desta terça-feira não será apenas uma celebração institucional — será o ponto de partida de uma gestão que pretende conectar tradição e modernidade, ouvir mais e representar melhor, e transformar a AGAS em um polo de inovação, desenvolvimento humano e articulação política.

“A AGAS precisa ser o reflexo do setor que representa: diverso, dinâmico e essencial para o dia a dia dos gaúchos.” — Lindonor Peruzzo Junior

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/agas-inicia-nova-era-com-foco-em-sucessao-familiar-interiorizacao-e-articulacao-politica/

AGAS inicia nova era com foco em sucessão familiar, interiorização e articulação política

2025-09-14