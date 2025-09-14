Domingo, 14 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Litoral Norte gaúcho recebe nesta segunda o Fórum Democrático da Assembleia Legislativa

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Presidente do Parlamento, Pepe Vargas, falará sobre sustentabilidade. (Foto: Arquivo/CUT-RS)

Em sua 9ª edição, o Fórum Democrático da Assembleia Legislativa gaúcha vai na manhã desta segunda-feira (15) a Osório (Litoral Norte). A pauta é o “Pacto RS 25”, programa voltado ao crescimento sustentável do Rio Grande do Sul. O local escolhido é o auditório da Unicnec – rua 24 de Maio nº 141, bairro Centro, das 8h30min ao meio-dia.

O presidente do Parlamento estadual, Pepe Vargas (PT), falará sobre o tema, que embasa sua gestão à frente do cargo. Segundo ele, toda situação de crise também pode trazer oportunidades: “No caso do Rio Grande do Sul, precisamos pensar a reconstrução do estado a partir de novos paradigmas econômicos sustentáveis”.

Ainda de acordo com ele, o Estado é desafiado a trabalhar em favor da sustentabilidade e da prosperidade: “Este processo será organizado para permitir tanto o debate de forma presencial, em plenárias, seminários e conferências, quanto utilizando os novos instrumentos da Tecnologia da Informação para permitir que todos os cidadãos possam participar de uma forma ampla e plural”.

Com mediação da jornalista Rosane de Oliveira, as conferências abordarão o diagnóstico para o crescimento sustentável da região. Após os seminários, será realizada plenária sobre as demandas apresentadas pela plateia.

“O Fórum Democrático é o instrumento pelo qual o parlamento gaúcho, em parceria com as instituições públicas e organizações da sociedade civil de todo o Rio Grande do Sul, realiza debates e contribui na construção de políticas públicas”, ressalta o site oficial al.rs.gov.br.

Programação

– 8h30min: apresentação cultural.

– 9h: abertura oficial.

– 9h30min: “Pacto RS25: o Crescimento Sustentável é Agora”(com o presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas).

– 9h50min: apresentação da Plataforma Digital: Equipe do Fórum Democrático.

– 10h às 10h20min: painel com o engenheiro-agrônomo Sebastião Pinheiro, pós-graduado em Engenharia Florestal e também em Toxicologia, Poluição Alimentar e Meio Ambiente. Foi delegado brasileiro no Codex Alimentarius das Nações Unidas e atuou na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), depoisno Núcleo de Economia Alternativa da Faculdade de Ciências Econômicas. É autor e coautor de diversas publicações e estudos. Ativista científico em agricultura saudável e agroecologia camponesa.

– 10h20min às 10h30min: Claudionir Fernandes da Rosa Ávila, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural  / Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Emater/Ascar). Técnico em Agropecuária, também chefia o escritório municipal da entidade em Osório.

– 10h30min às 10h40min: Jonas José Seminotti, professor e doutor em Sociologia, diretor acadêmico do Campus Litoral Norte da UFRGS.

– 10h40min às 10h50min: Bianca Pugen, professora de Turismo, Hospitalidade e Lazer no Campus Osório do Instituto Fedederal do Rio Grande do Sul (IFRS). É também doutora em Desenvolvimento Regional.

– 10h50 às 11h – André dos Santos Baldraia, mestre e doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP).

– 11h ao meio-dia: debate em plenário.

(Marcello Campos)

