14 de setembro de 2025

O Acampamento Farroupilha reúne milhares de pessoas diariamente. (Foto: Divulgação/Acampamento Farroupilha)

Considerada a maior festa de tradições gaúchas do Brasil, o Acampamento Farroupilha reúne milhares de pessoas diariamente. E um dos grandes atrativos desta edição é o Turismo Farroupilha de Galpão, que retorna ao Parque Harmonia proporcionando uma verdadeira imersão na cultura e no tradicionalismo ppr meio de atividades práticas e lúdicas.

O projeto é dividido em três eixos: Galpão da Hospitalidade, que une tradição e tecnologia; caminhadas guiadas e dez diferentes oficinas, que têm sido um sucesso entre aqueles que buscam resgatar as raízes e aprender mais sobre a cultura gaúcha.

Todas as atividades são gratuitas, mas com número limitado de participantes.

Veja a seguir a programação desta semana:

Segunda (15)

* 15h – Oficina de Vaca Atolada – Piquete Raízes do Sul

* 16h30 – Caminhada Guiada – Piquete Estância do Harmonia

* 17h – Oficina de Declamação e Trova – Piquete Tropa Gaúcha

* 18h – Oficina de Carreteiro – Piquete Liberdade

* 20h – Oficina de Truco Cego – Piquete Guardiões do Rio Grande

Terça (16)

* 12h – Oficina de Pratos Tradicionais (Churrasco no espeto de pau) – Piquete Herdeiros da Fronteira

* 14h – Oficina de Chimarrão – Piquete Laços de Sangue

* 16h30 – Caminhada Guiada – Piquete Estância do Harmonia

* 17h – Declamação e Trova – Piquete Tropa Gaúcha

Quarta (17)

* 15h – Oficina de Bolinho de Chuva – Piquete Lendas do Sul

* 16h30 – Caminhada Guiada – Piquete Estância do Harmonia

* 17h – Oficina de Declamação e Trova – Piquete Tropa Gaúcha

Quinta (18)

* 9h – Oficina de Rosca de Polvilho com Café de Cambona – Piquete Laços de Amizade

* 12h – Oficinas de Pratos Tradicionais (Feijão tropeiro e galinha com arroz) – Piquete Herdeiros da Fronteira

* 16h30 – Caminhada Guiada – Piquete Estância do Harmonia

* 16h30 – Oficina de Chimarrão – Piquete Gadanha

* 17h – Oficina de Declamação e Trova – Piquete Tropa Gaúcha

Sexta (19)

* 16h30 – Caminhada Guiada – Piquete Estância do Harmonia

* 17h – Oficina de Declamação e Trova- Piquete Tropa Gaúcha

Sábado (20)

* 16h30 – Caminhada Guiada – Piquete Estância do Harmonia

* 17h – Oficina de Declamação e Trova – Piquete Tropa Gaúcha

* 20h – Dança e baile CTG – Piquete Sentinela dos Pampas

Domingo (21)

* 16h30 – Caminhada Guiada – Piquete Estância do Harmonia

* 17h – Oficina de Declamação e Trova – Piquete Tropa Gaúcha.

