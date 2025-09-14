Domingo, 14 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025
Considerada a maior festa de tradições gaúchas do Brasil, o Acampamento Farroupilha reúne milhares de pessoas diariamente. E um dos grandes atrativos desta edição é o Turismo Farroupilha de Galpão, que retorna ao Parque Harmonia proporcionando uma verdadeira imersão na cultura e no tradicionalismo ppr meio de atividades práticas e lúdicas.
O projeto é dividido em três eixos: Galpão da Hospitalidade, que une tradição e tecnologia; caminhadas guiadas e dez diferentes oficinas, que têm sido um sucesso entre aqueles que buscam resgatar as raízes e aprender mais sobre a cultura gaúcha.
Todas as atividades são gratuitas, mas com número limitado de participantes.
Veja a seguir a programação desta semana:
Segunda (15)
* 15h – Oficina de Vaca Atolada – Piquete Raízes do Sul
* 16h30 – Caminhada Guiada – Piquete Estância do Harmonia
* 17h – Oficina de Declamação e Trova – Piquete Tropa Gaúcha
* 18h – Oficina de Carreteiro – Piquete Liberdade
* 20h – Oficina de Truco Cego – Piquete Guardiões do Rio Grande
Terça (16)
* 12h – Oficina de Pratos Tradicionais (Churrasco no espeto de pau) – Piquete Herdeiros da Fronteira
* 14h – Oficina de Chimarrão – Piquete Laços de Sangue
* 16h30 – Caminhada Guiada – Piquete Estância do Harmonia
* 17h – Declamação e Trova – Piquete Tropa Gaúcha
Quarta (17)
* 15h – Oficina de Bolinho de Chuva – Piquete Lendas do Sul
* 16h30 – Caminhada Guiada – Piquete Estância do Harmonia
* 17h – Oficina de Declamação e Trova – Piquete Tropa Gaúcha
Quinta (18)
* 9h – Oficina de Rosca de Polvilho com Café de Cambona – Piquete Laços de Amizade
* 12h – Oficinas de Pratos Tradicionais (Feijão tropeiro e galinha com arroz) – Piquete Herdeiros da Fronteira
* 16h30 – Caminhada Guiada – Piquete Estância do Harmonia
* 16h30 – Oficina de Chimarrão – Piquete Gadanha
* 17h – Oficina de Declamação e Trova – Piquete Tropa Gaúcha
Sexta (19)
* 16h30 – Caminhada Guiada – Piquete Estância do Harmonia
* 17h – Oficina de Declamação e Trova- Piquete Tropa Gaúcha
Sábado (20)
* 16h30 – Caminhada Guiada – Piquete Estância do Harmonia
* 17h – Oficina de Declamação e Trova – Piquete Tropa Gaúcha
* 20h – Dança e baile CTG – Piquete Sentinela dos Pampas
Domingo (21)
* 16h30 – Caminhada Guiada – Piquete Estância do Harmonia
* 17h – Oficina de Declamação e Trova – Piquete Tropa Gaúcha.
