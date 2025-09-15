Segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em rodovias estaduais no RS

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2025

Durante a execução das obras, podem ocorrer bloqueios de faixas, ocasionando lentidão no trânsito

Foto: Rafael Bento/EGR
Durante a execução das obras, podem ocorrer bloqueios de faixas, ocasionando lentidão no trânsito. (Foto: Rafael Bento/EGR)

Motoristas devem ficar atentos, nesta semana, para alterações no trânsito em razão de obras em estradas estaduais no Rio Grande do Sul. Os trabalhos, executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), iniciaram nesta segunda-feira (15) e prosseguem até sexta-feira (19) em diferentes regiões do Estado.

No total, são mais de 20 frentes de trabalho nas rodovias gaúchas com serviços que vão desde a construção de acessos e interseções até manutenção asfáltica, pintura, sinalização e conservação.

Durante a execução das obras, podem ocorrer bloqueios de faixas, ocasionando lentidão no trânsito, principalmente em horários de maior movimento. A programação pode ser alterada conforme as condições do tempo.

Na Serra Gaúcha, a ERS-235 recebe manutenção asfáltica em trechos de Canela e Nova Petrópolis, além de pintura e sinalização no quilômetro 58, em São Francisco de Paula. Já a ERS-115 passa por recuperação asfáltica em Igrejinha. Também há conservação na ERS-115, entre Taquara e Gramado, e na ERS-235, entre Gramado e Canela.

No Vale do Taquari, segue a construção de um novo acesso na RSC-453, em Estrela, e a manutenção asfáltica nos quilômetros 78 e 80 da mesma rodovia, em Boa Vista do Sul. A ERS-129 conta com a construção de uma interseção no quilômetro 83, em Muçum.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Litoral Norte, a ERS-040 passa por manutenção asfáltica em Viamão. A ERS-784 também recebe conservação entre Cidreira e Balneário Pinhal.

No Vale do Sinos, a ERS-239 tem manutenção asfáltica entre Novo Hamburgo e Sapiranga e conservação entre Parobé e Taquara.

Por fim, no Norte do Estado, a ERS-135 conta com frentes de conservação abrangendo o trecho entre Getúlio Vargas e Erechim, enquanto a ERS-020 recebe serviços de conservação em Três Coroas.

