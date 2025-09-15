Colunistas Inscrições abertas para membros da sociedade civil integrarem a Delegação Brasileira e acessar a área mais restrita da ONU

Por Renato Zimmermann | 15 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Esta semana trará definições importantes para a COP30, evento sob coordenação da ONU que ocorrerá de 10 a 21 de novembro em Belém do Pará. Entraves relacionados à crise geopolítica global e aos altos preços de hospedagem podem alterar o cronograma inicialmente previsto.

A infraestrutura de Belém do Pará passa por melhorias e modernização que devem estar concluídas antes do início da conferência. No âmbito operacional, o comitê organizador anfitrião — formado pela cúpula do Ministério das Relações Exteriores e da Casa Civil — trabalha em conjunto com a ONU para garantir o cumprimento de protocolos e prazos.

Dentro do evento, há duas áreas bem definidas:

• Blue Zone: totalmente controlada pela ONU, responsável pela segurança e pelo credenciamento dos participantes. Todos devem respeitar regras rígidas de segurança e logística. O Brasil não tem poder de interferir no funcionamento dessa área.

• Green Zone: sob responsabilidade do Brasil, também exige credenciamento prévio. Porém, o fluxo de pessoas e o número de participantes por entidade serão mais flexíveis, permitindo inclusive a participação de pessoas físicas independentes.

Embora a COP30 tenha cunho técnico e diplomático, a sociedade civil pode integrar a Delegação Brasileira e obter credenciais para a Blue Zone. Para isso, está aberta desde 12 de setembro no Portal Brasil Participativo uma chamada pública destinada a representantes de entidades brasileiras. O edital reafirma o compromisso do Brasil em assegurar que sua delegação reflita a diversidade da sociedade e seu engajamento em justiça climática.

Os candidatos devem atender aos requisitos do edital sob pena de desclassificação. Como a demanda tende a superar o número de vagas, a seleção levará em conta critérios rigorosos de participação e a relevância da entidade representada.

As entidades habilitadas podem inscrever um único representante e enquadram-se em três categorias:

1. Setor Privado ou associações representativas de setores produtivos

2. Sociedade Civil: organizações não-governamentais, movimentos sociais, redes, coletivos, povos e comunidades tradicionais, sindicatos e instituições acadêmicas

3. Subnacionais: representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dos estados, municípios e do Distrito Federal

O prazo para inscrição na Blue Zone vai até 30 de setembro. Após a seleção interna do comitê organizador, o credenciamento será efetivado somente quando a ONU/UNFCCC confirmar e emitir as credenciais.

Em breve, o Portal Brasil Participativo divulgará prazos e regras para o credenciamento na Green Zone, aberto também a pessoas físicas não vinculadas a entidades.

Estaremos neste espaço contribuindo periodicamente com informações e análises sobre os eixos temáticos e o funcionamento geral da COP30, para que os leitores de O SUL acompanhem de perto cada etapa do evento.

Renato Zimmermann – Desenvolvedor de Negócios Sustentáveis e Ativista da Transição Energética.

