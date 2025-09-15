Colunistas Revés no crime

Por Leandro Mazzini | 15 de setembro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Até pouco tempo atrás, a Copape era a única formuladora de gasolina do País. Interditada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) por adulteração, a empresa se tornou alvo da PF e MPF – que a apontam como braço direito do PCC no setor de combustíveis. O que a Coluna já denuncia há anos. Alan de Souza, o “China”, é apontado como sócio da Vertex Formuladora e figura central nas investigações. Ele e a empresa foram alvos da Operação Ilusão, que desmontou um esquema bilionário de contrabando de gasolina na pandemia. Após inúmeras denúncias, a ANP havia suspendido a liberação de novas formuladoras. No entanto, a Justiça de Sorocaba (SP) determinou que a ANP deveria autorizar a produção pela Vertex. A decisão é vista por autoridades em Brasília como o maior revés no combate ao crime organizado no setor.

NW e Camisotti

“Tenho convicção de que superaremos essa situação pela verdade e pela confiança na Justiça”, diz o advogado Nelson Wilians, sobre sua citação no escândalo do INSS. Em entrevista à Coluna (veja no site) ele admite que tem negócios com Camisotti, mas sem qualquer vínculo com o esquema alvo da PF. E alega que é advogado do preso numa causa no STJ, sobre uma de suas empresas, sem ligação com o escândalo.

Conduta ética

Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste firmaram na última semana em assembleia da União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa 15 princípios de conduta para a categoria. O objetivo é fortalecer a confiança entre a sociedade e o Judiciário. O documento também regula o comportamento dos juízes nas redes sociais e o uso ético de IA.

Na fila

Enquanto segue sem embaixador no Brasil há cinco meses, o Paraguai teve seu novo representante aceito pelo Governo dos Estados Unidos. Gustavo Leite foi recebido pessoalmente pelo presidente Donald Trump na Casa Branca. O gesto revela a prioridade dos EUA nas relações com o país vizinho. E o assunto parece não ser uma prioridade para o Governo no momento.

Batalha sem fim

O deputado Rodrigo Amorim (União-RJ) deseja incluir a Aldeia Maracanã, antigo Museu do Índio no Rio de Janeiro, na lista das propriedades do RJ para leilão. Além do imóvel, ao lado do famoso estádio, o parlamentar quer adotar o mesmo procedimento para outras propriedades da UERJ. Cerca de 14 famílias de diversas etnias indígenas residem no local e travam com o Governo uma batalha pela posse do terreno.

Pinhão em risco

Resultados preliminares da pesquisa do NAPI Biodiversidade em parceria com a UFPR estimam que o aquecimento global pode extinguir 54% das espécies nativas do Paraná até 2100. Entre elas está a araucária, árvore do pinhão, alimento que representa a identidade e cultura do Estado. Na lista de espécies ameaçadas na região também está a erva-mate, que pode perder até 60% do território propício para crescimento.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

