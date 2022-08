Expointer Inscrições abertas para o Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2022

Os 70 primeiros inscritos garantem vagas presenciais no encontro, sediado na Casa da Rede Pampa no Parque de Exposições Assis Brasil. Foto: Divulgação/Wagner Lacerda Foto: Divulgação/Wagner Lacerda

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com ênfase nas temáticas de inovação, sustentabilidade e mercados, o Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro visa a aproximação e o fortalecimento das conexões com o agronegócio gaúcho. O evento, promovido pela Rede Pampa e Banrisul, será realizado na Expointer, no dia 1º de setembro, a partir das 14h30.

Prefeitos, secretários municipais e estaduais, empresários do setor agropecuário, agricultores, integrantes de cooperativas e demais interessados poderão participar gratuitamente da programação, que contará com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior e do secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Domingos Velho Lopes.

Os 70 primeiros inscritos garantem vagas presenciais no encontro, sediado na Casa da Rede Pampa no Parque de Exposições Assis Brasil. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Fórum. Os demais poderão acompanhar o debate de forma on-line. O evento também será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 11 de setembro.

