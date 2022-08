Expointer Expointer 2022 abre os portões para a chegada dos primeiros animais

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2022

Governador Ranolfo Vieira Júnior na chegada dos animais ao parque. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Com a abertura dos portões do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, na manhã desta segunda-feira (22), o governador Ranolfo Vieira Júnior deu a largada para a chegada dos primeiros animais na 45ª Expointer. A feira, que ocorre em Esteio, de 27 de agosto a 04 de setembro, tem 6.378 animais inscritos, sendo 5.093 de argola e 1.285 rústicos. Todos passam pela inspeção da equipe da Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

O governador recepcionou os criadores e comentou sobre as expectativas para esta edição, que se inicia para o público em geral neste sábado (27). “A Expointer é o momento em que o RS apresenta sua principal vocação para o Brasil e para o mundo. Uma grande realização para os gaúchos e as gaúchas. Esperamos mais de 600 mil pessoas durante a feira, pois estamos na efetiva retomada pós-pandemia. Não temos dúvida de que será um sucesso absoluto”, afirmou Ranolfo.

Os primeiros criadores a adentrar o parque foram da Cabanha Infantada, com exemplares de ovinos. Os produtores empunhavam a bandeira do município de Santiago e traziam viva a história do líder da família, Paulo Roberto Moraes Arocha, falecido em julho deste ano, que, durante muitas edições, foi o primeiro a acessar a feira. O filho dele, Paulo Roberto Moraes Arocha Filho, chegou às 16h de domingo e esperou do lado de fora. “É muita dor, mas é muita alegria também estar na Expointer para honrá-lo. Sabemos que ele está feliz vendo a gente aqui. Vamos seguir o seu legado. Pretendemos manter esta tradição a cada ano, de sermos os primeiros a chegar ao parque”, garantiu o criador.

A feira

Além de eventos técnicos, oficinas, julgamento de animais e exposição e venda de produtos, a edição de 2022 terá atividades de entretenimento, leilões e shows artísticos e culturais. Também haverá discussão de temas relevantes para a agropecuária gaúcha e nacional: inovação, tecnologia, produção sustentável, reservação de água, agricultura de baixa emissão de carbono e desenvolvimento econômico aliado à preservação do ambiente.

O Pavilhão da Agricultura Familiar contará com 337 expositores, apresentando a variedade de produtos provenientes de agroindústrias familiares, setor de plantas e artesanato. A área de máquinas e implementos agrícolas contará com a presença de mais de cem empresas, que apresentarão lançamentos, serviços e a tecnologia oferecida pelo segmento. Neste ano, a feira também terá um espaço de inovação que reunirá startups e tecnologias voltadas ao setor do agro.

“Estamos tomando todos os cuidados para que tenhamos a melhor e mais confortável experiência para o público. A Expointer é um ambiente onde o rural e o urbano se integram em uma única realidade, que é a alma gaúcha. Nesta edição, temos a pretensão de quebrar recordes. Um deles é que os negócios girem em torno de R$ 4 bilhões. Mas além dos números, também queremos que a feira fique marcada pelo conceito do desenvolvimento sustentável”, disse o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes.

Ingressos

A venda de ingressos para visitação à feira será feita de forma on-line e presencial. A comercialização na plataforma virtual já começou. A venda presencial ocorre apenas durante os dias do evento na bilheteria do parque (portão 3). Os bilhetes custarão R$ 16 (inteiro), R$ 8 (meia entrada), R$ 40 (estacionamento de visitantes) e R$ 400 (camping para expositores). Pedestres poderão ingressar no parque entre 8h e 20h30 pelos portões 2 e 6.

