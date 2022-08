Expointer Conheça as categorias da premiação Troféu Destaques do Agro

22 de agosto de 2022

O prêmio vai homenagear grandes nomes do agronegócio no estado.

Promovido pela Rede Pampa e Banrisul, o Troféu Destaques do Agro visa reconhecer as personalidades e entidades que tenham se destacado ao longo do último ano-safra pela promoção e disseminação de práticas sustentáveis e ações inovadoras que contribuam para o fortalecimento do agronegócio gaúcho.

Ao todo, serão seis premiados, em cinco categorias:

-Destaque Boas Práticas Ambientais;

-Destaque Pesquisa e Inovação;

-Destaque Agroindústria Familiar;

-Destaque Técnico Especialista em Agro;

-Destaque Produtor Agro.

A cerimônia de premiação acontece no dia 1º de setembro, às 20h, na Casa da Rede Pampa na Expointer 2022.

