Expointer Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro vai debater medidas para aumentar a produtividade no campo

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O evento será realizado no dia 1º de setembro, na Casa da Rede Pampa na Expointer 2022. Foto: Divulgação/Wagner Lacerda Foto: Divulgação/Wagner Lacerda

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro objetiva uma avaliação e compartilhamento de conhecimentos para aprimorar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, através do banco dos gaúchos, o Banrisul, em parceria com a Rede Pampa. O evento será realizado no dia 1º de setembro, a partir das 14h30, na Casa da Rede Pampa na Expointer 2022.

Com apresentação da comunicadora Vera Armando e mediação de Paulo Sérgio Pinto, o Fórum vai reunir os principais nomes do agronegócio e da economia no estado para debater as necessidades do setor neste cenário pós-pandemia e de guerra entre Rússia e Ucrânia. O principal objetivo é fornecer informações sobre formas de investimento, explicando as possibilidades que o mercado oferece, e medidas para aumentar a produtividade.

“Serão apontados quais rumos devemos nos focar, desde a conservação do solo, o uso de fertilizantes, mais tecnologia no campo, com a presença de drones, por exemplo, a preservação de água e irrigação, entre outros assuntos de extrema relevância”, conta o presidente do Banrisul, Claudio Coutinho.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 11 de setembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer