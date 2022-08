Expointer Troféu Destaques do Agro, na Expointer, busca estimular a inovação e o desenvolvimento do setor

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2022

O evento acontece no dia 1º de setembro, na Casa da Rede Pampa no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Foto: Expointer/Divulgação Foto: Expointer/Divulgação

Parte do projeto RS Sustentável, o Troféu Destaques do Agro, uma parceria entre a Rede Pampa e o Banrisul, vai homenagear empresas, instituições e lideranças do agronegócio na Expointer 2022. O evento vai acontecer no dia 1º de setembro, às 20h, na Casa da Rede Pampa no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

A iniciativa visa promover e incentivar a inovação no setor, além de estimular boas práticas que possam contribuir para o desenvolvimento do agro no estado. Para o presidente do Banrisul, Claudio Coutinho, o Troféu valoriza o trabalho no segmento e mostra ao meio econômico, empresarial e para a sociedade em geral as direções mais assertivas.

“Para os ganhadores, é uma grande indicação de que eles estão no caminho certo, fazendo investimentos em áreas primordiais para alavancar a produtividade e o crescimento do agronegócio gaúcho”, avaliou Coutinho.

Os homenageados receberão uma verdadeira obra de arte em forma de Troféu, projetado pela artista plástica gaúcha Glória Corbetta. Na cerimônia, será realizado um jantar para os premiados, autoridades e demais convidados.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 11 de setembro.

