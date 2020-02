Magazine Inscrições gratuitas para curso de Teatro

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Curso é para todos interessados, atores ou não atores, a partir dos 16 anos Foto: Divulgação Curso é para todos interessados, atores ou não atores, a partir dos 16 anos Divulgação Foto: Divulgação

O projeto Teatro de Fato é um curso de Teatro do Oprimido oferecido gratuitamente à comunidade de Guaíba, Porto Alegre, Região Metropolitana e interior do Estado. O curso é realizado pelo Grupo de Teatro Popular Comparsaria das Façanhas, ministrado por Araxane Jardim, Déia Alencar e Jaqueline Iepsen.

O curso inclui Técnica de Estética do Oprimido (roteiro, pesquisa de sonoplastia para encenação, confecção de figurino e cenário); Criação de cena para Teatro Fórum; Mostra Cênica com duas apresentações (Porto alegre e Guaíba); certificados para participantes com frequência igual ou superior à 80%.

As inscrições serão realizadas pelo e mail cursoteatrodefato@gmail.com (*pedir ficha de inscrição)

SERVIÇO:

O QUE: TEATRO DE FATO – CURSO DE TEATRO DO OPRIMIDO

INSCRIÇÕES: ATÉ 19 de março

(solicitar ficha de inscrição pelo cursoteatrodefato@gmail.com)

IDADE MÍNIMA: 16 ANOS

PERÍODO DO CURSO: 21 de março a 19 de julho de 2020

Sábados, das 14 h às 18h e alguns sábados, o Dia Todo! (pedir cronograma por e-mail)

LOCAL: Centro Cultural de Guaíba (Rua Cel, Serafim Silva, 123- Centro)

INFORMAÇÕES:

E-mail: cursoteatrodefato@gmail.com

Fones: (51) 3114-0752 – (51) 981962869 Whatsapp.

