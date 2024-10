Porto Alegre Inscrições para ano letivo de 2025 da Educação Infantil de Porto Alegre abrem nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O procedimento é necessário apenas para novos alunos ou casos de solicitações de transferência. Foto: Julia Azevedo/SMED/PMPA O procedimento é necessário apenas para novos alunos ou casos de solicitações de transferência. (Foto: Julia Azevedo/SMED/PMPA) Foto: Julia Azevedo/SMED/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As inscrições para vagas de educação infantil da rede municipal de Porto Alegre, para o ano letivo de 2025, serão abertas nesta segunda-feira (14), a partir da 0h. Pais ou responsáveis legais por crianças de 0 a 5 anos e 11 meses devem efetuar a inscrição pela internet, por meio do site educacaoinfantil.portoalegre.rs.gov.br. O prazo final é 14 de novembro. Para a inscrição são necessários documento oficial com foto do(a) responsável, certidão de nascimento da criança ou RG com número da certidão e cartão do Bolsa Família (se for beneficiário).

O procedimento é necessário apenas para novos alunos ou casos de solicitações de transferência. O sistema, ao identificar a inscrição de um aluno que já estuda na Educação Infantil da rede municipal, irá automaticamente classificar a demanda como um pedido de mudança de escola. Quem já ocupa uma vaga e quer seguir na mesma escola, terá o lugar garantido quando fizer a rematrícula, em um período que ainda não tem data definida, mas que será anunciado em breve nos canais da prefeitura.

Os resultados da inscrição de novos alunos e de transferências serão divulgados em 21 de novembro. As famílias devem acompanhar as listas de contemplados e de espera por este link aqui. O período de matriculas para os contemplados será de 21 a 29 de novembro e elas deverão ser feitas nas instituições para as quais os alunos forem designados. De 4 a 20 de dezembro se dará o prazo para nova designação de vagas aos inscritos e não contemplados inicialmente.

Pais e responsáveis que encontrarem dificuldade para realizar a inscrição pela internet podem buscar a Central de Vagas da Secretaria Municipal de Educação, na Rua dos Andradas, 680 (Térreo) – Centro, das 8h30 às 11h30 e 13h30 às 17h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/inscricoes-para-ano-letivo-de-2025-da-educacao-infantil-de-porto-alegre-abrem-nesta-segunda-feira/

Inscrições para ano letivo de 2025 da Educação Infantil de Porto Alegre abrem nesta segunda-feira

2024-10-11