Porto Alegre Todos os lotes são arrematados em leilão de lojas do Mercado Público de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Foram três lotes no térreo e nove no 2º piso, totalizando 11 lojas e uma banca. Foto: Alex Rocha/PMPA Foram três lotes no térreo e nove no 2º piso, totalizando 11 lojas e uma banca. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Todos os lotes ofertados de lojas do Mercado Público de Porto Alegre foram arrematados em leilão eletrônico nesta sexta-feira (11). Foram três lotes no térreo e nove no 2º piso, totalizando 11 lojas e uma banca. O valor alcançado nos lances foi de R$ 492.500, representando um ágio de 249% em relação ao lance mínimo total esperado, que era de R$ 122.691,59. Este é o maior leilão em número de lojas do Mercado Público, o mais antigo do País. O edital foi publicado no Diário Oficial do dia 18 de setembro.

A outorga inicial será paga em até cinco dias úteis contado do recebimento do documento de arrecadação via e-mail. O período de carência para pagamento das outorgas mensais será de 90 ou 180 dias, dependendo da loja.

Outro leilão será realizado para permissão de uso oneroso da maior loja do Mercado Público, com 388 metros quadrados. O espaço ocupa o primeiro e segundo pisos e conta com a possibilidade de utilização de área de mesas internas com área de 34 metros quadrados. A sessão pública ocorrerá às 10h de 3 de dezembro no site www.portaldecompraspublicas.com.br. O edital de licitação foi publicado em edição do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) na quinta-feira (10).

As atividades permitidas são restaurantes, rotisseria, tratoria, bar, browneria, cafeteria, casa de doces e salgados, casa de sucos, casa de chá, sorveteria, hamburgueria, lancheria, pastelaria, pizzaria, bar com fabricação própria de cerveja, bar com serviço completo sem entretenimento, choperia sem entretenimento e petiscaria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/todos-os-lotes-sao-arrematados-em-leilao-de-lojas-do-mercado-publico-de-porto-alegre/

Todos os lotes são arrematados em leilão de lojas do Mercado Público de Porto Alegre

2024-10-11