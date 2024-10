Porto Alegre Polícia Federal realiza fiscalização no Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

A reabertura está programada para o próximo dia 21. Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal realiza nesta sexta (11), sábado (12) e domingo (13), a fiscalização do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. O local havia sido interditado após ter sido alagado nas enchentes de maio deste ano. A reabertura está programada para o próximo dia 21.

O objetivo da ação é restabelecer o funcionamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho com maior segurança possível, visando à segurança das instalações aeroportuárias por ocasião da reabertura.

A ação conta com a participação de 12 policiais federais do Canil, do Grupo de Bombas e Explosivos (GBE) e do Núcleo de Polícia Aeroportuário (NPAER), mais 10 funcionários do grupo de apoio da Fraport para fiscalizar aproximadamente 72 mil metros quadrados entre área restrita, sala de embarque, lojas, pátio e fingers.

A Fraport utilizará drones durante a inspeção. A expectativa é que o trabalho seja finalizado neste final de semana. Até domingo o aeroporto estará totalmente restrito, com apenas dois pontos de controle.

