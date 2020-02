Notas Capital Inscrições para Básico de Informática gratuito seguem até dia 27

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

As inscrições para 16 vagas do curso básico de informática oferecido gratuitamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte de Porto Alegre estão abertas até o dia 27. As inscrições podem ser feitas diretamente no Sine, na avenida Sepúlveda com a Mauá. Para se inscrever, o interessado deve ter idade igual ou superior a 14 anos.

