Porto Alegre Inscrições para castração de animais em Porto Alegre ocorrem nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

Os interessados devem telefonar para o número 156 Foto: Joel Vargas/PMPA Os interessados devem telefonar para o número 156. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

A Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) vai cadastrar, nesta quarta-feira (23), as solicitações de castração para cães e gatos (machos e fêmeas) em Porto Alegre.

A ação é voltada aos animais de famílias inscritas no Cadastro Único, mediante apresentação do NIS (Número de Identificação Social) ou do Bolsa Família. Os interessados devem registrar protocolo pelo telefone 156 da prefeitura. Os procedimentos serão realizados na Unidade de Saúde Animal Victória, da Diretoria Geral de Direitos Animais.

Para evitar aglomerações neste período de enfrentamento ao novo coronavírus, o agendamento será realizado de acordo com a ordem de entrada dos protocolos. O solicitante receberá, posteriormente, a confirmação sobre a data e o horário marcado para a realização da esterilização.

O transporte dos animais até as instalações da Unidade de Saúde Animal Victória, na estrada Bérico José Bernardes, 3.489, no bairro Lomba do Pinheiro, deverá ser realizado exclusivamente pelos tutores, que terão que assinar um termo autorizando a castração.

