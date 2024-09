Porto Alegre Inscrições para castração de cães e gatos começam no dia 18 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2024

As castrações serão realizadas em 11 clínicas veterinárias conveniadas com a prefeitura, distribuídas em diferentes regiões da cidade Foto: Cesar Lopes/PMPA (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Serão abertas 2.200 vagas para castração gratuita de cães e gatos em Porto Alegre a partir do dia 18 de setembro, às 8h. Os interessados devem solicitar o agendamento exclusivamente pelo WhatsApp do 156.

Para iniciar o processo, é necessário salvar o número (51) 3433-0156 na agenda do celular e enviar uma mensagem com a palavra “oi”. Em seguida, basta selecionar a opção “castrações cães e gatos”. O período de agendamento seguirá até que todas as vagas sejam preenchidas.

As castrações serão realizadas em 11 clínicas veterinárias conveniadas com a prefeitura, distribuídas em diferentes regiões da cidade. Cada protocolo é válido para a castração de apenas um animal e cada CPF pode abrir até cinco protocolos. Para ter direito ao serviço, o solicitante deve ser morador de Porto Alegre e possuir o Número de Identificação Social ativo no CadÚnico.

