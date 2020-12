Porto Alegre Inscrições para educação infantil terminam na sexta-feira

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

Pais que desejam transferir alunos para outras escolas também devem realizar a inscrição Foto: Raphaela Auad/SMED PMPA

As inscrições para a educação infantil encerram-se nesta semana. Termina na sexta-feira (04) o prazo para os pais ou responsáveis inscreverem os filhos em até três escolas próximas de sua residência, sendo uma estatal e duas comunitárias. Este ano, as inscrições ocorrem apenas de forma on-line em um site criado para este fim.

O comprovante da inscrição deve ser impresso ou salvo quando o processo estiver finalizado, e não será possível editar as informações. Se houver necessidade de comprovação de documentos, o sistema exibirá as opções de agendamento.

Os pais que desejam transferir alunos para outras escolas também devem realizar a inscrição. Não haverá inscrições presenciais nas instituições. A rematrícula dos alunos atuais será automática. Todo o processo é completamente gratuito.

O resultado será divulgado em 11 de dezembro. As matrículas dos contemplados serão realizadas de forma presencial, na escola, de 14 a 18 de dezembro. Os pais devem entrar em contato com as instituições de ensino e agendar esse procedimento. Após esse período, começam as matrículas dos suplentes e o encaminhamento das crianças que não conseguiram vagas onde foram inscritas para escolas perto da região desejada.

Saiba mais – A Secretaria Municipal de Educação (Smed) disponibiliza gratuitamente computadores no térreo da sua sede (rua dos Andradas, 680, Centro Histórico), das 9h às 17h, para os pais que tiverem dificuldade para realizar o processo de inscrição on-line.

Cronograma:

Período de inscrições: até 4 de dezembro

Divulgação dos resultados: 11 de dezembro

Matrículas dos contemplados: 14 até 18 de dezembro

