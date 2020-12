Bem-Estar Biontech: primeiras doses de vacina contra o coronavírus serão entregues ao Reino Unido em dois dias

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

A expectativa da empresa é que esses dois pedidos recebam uma resposta até o meio de dezembro Foto: Reprodução/NIAID A expectativa da empresa é que esses dois pedidos recebam uma resposta até o meio de dezembro. (Foto: Reprodução/NIAID) Foto: Reprodução/NIAID

A diretora médica da farmacêutica alemã Biontech, Özlem Türeci, afirmou nesta quarta-feira (02) que as primeiras doses da vacina contra Covid-19 desenvolvida em parceria com a norte-americana Pfizer devem ser entregues ao Reino Unido em dois dias.

O país se tornou o primeiro do mundo a aprovar o uso da vacina criada pelas empresas nesta quarta-feira e comunicou que o imunizante estará disponível ao público no início da próxima semana. Os primeiros vacinados serão idosos, cuidadores e profissionais da saúde.

“A Biontech já começou o processo de entrega das doses de vacina no Reino Unido, o que deve, efetivamente, acontecer nos próximos dois dias”, disse Türeci, em entrevista coletiva.

Ela afirmou também que a empresa já fez um pedido de autorização para fazer marketing condicional sobre o imunizante à Agência Europeia de Medicamentos, além do pedido de uso emergencial nos Estados Unidos, feito à FDA (Food and Drug Administration), órgão regulador norte-americano.

A expectativa da empresa é que esses dois pedidos recebam uma resposta até o meio de dezembro. Na mesma entrevista, o diretor comercial da Biontech, Sean Marett, afirmou que a empresa conversa com outros 10 países sobre o fornecimento da vacina, mas não detalhou quais seriam esses países.

Ele também afirmou que a empresa enviará as doses em caixas com temperatura controlada para o Reino Unido por navio ou avião. Marett também esclareceu que a vacina pode durar até 5 dias em refrigeradores, mas apenas seis horas em temperaturas de 2 a 8 graus Celsius durante o transporte – o que aumenta os desafios logísticos para a entrega do imunizante.

