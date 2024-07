Acontece Inscrições para o 6º Prêmio Boas Práticas estão abertas

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2024

Prêmio visa reconhecer as práticas transformadoras desenvolvidas pelos municípios gaúchos.

A partir desta segunda-feira (8) está aberta as inscrições de projetos para a sexta edição do Prêmio Boas Práticas na Gestão Pública Municipal. A premiação tem como objetivo reconhecer as boas práticas desenvolvidas pelos municípios gaúchos, através de políticas públicas com impacto social, que valorizam e respeitam a diversidade local, além de fomentar e incentivar a promoção de iniciativas transformadoras em todo o Rio Grande do Sul.

Os municípios têm até o dia 9 de agosto para inscrever seus projetos em pelo menos uma das 16 categorias premiadas. A Famurs, idealizadora da edição, reformulou as áreas de atuação, contemplando também ações de prevenção e mitigação de desastres naturais e tecnológicos.

As categorias premiadas serão em Assistência Social; Comunicação Social; Cultura e Economia Criativa; Defesa Civil, Resiliência e Voluntariado; Desenvolvimento Rural; Direitos Humanos; Educação; Esporte e Lazer; Fazenda e Eficiência Fiscal; Habitação; Meio Ambiente; Melhor Idade 60+; Mobilidade Urbana e Trânsito; Saúde; Segurança Pública; e Turismo.

O processo de inscrição é totalmente online, realizado por meio do portal da Famurs. A divulgação dos 48 premiados será no dia 30 de outubro, em cerimônia que integrará a programação do 3º Smart Cities Park, em Nova Petrópolis. Serão premiados três projetos finalistas por cada categoria, em que os primeiros colocados de cada uma das categorias, além do troféu, receberão a inscrição gratuita em dois cursos da Escola Famurs.

Cada município pode inscrever até cinco projetos — sendo um projeto por categoria —, que apresentem resultados comprovados de criatividade e inovação, aplicabilidade, abrangência e impacto social, interação entre secretarias, eficiência, sustentabilidade e impacto financeiro. Estão aptos a concorrer projetos executados de janeiro de 2023 à julho de 2024, podendo ainda estar em fase de execução.

As regras na íntegra para participação do 6º Prêmio Boas Práticas e os critérios de avaliação, estão disponíveis para consulta no edital disponível no site da entidade. Dúvidas podem ser sanadas através do e-mail, boaspraticas@famurs.com.br, ou pelo telefone (51) 3230-3100 ramal 232.

