Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Plataforma disponibiliza um catálogo completo de atividades e produtos em Porto Alegre. Foto: Alex Rocha Foto: Alex Rocha

Após a baixa das águas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o prejuízo emerge. Para mitigar as sequelas da enchente no quesito comercial, a plataforma de turismo e eventos da cidade, DestinoPOA, lançou nesta segunda-feira (8), a campanha “Nosso Porto Alegre de Novo”. A campanha busca conscientizar moradores e visitantes sobre a importância da retomada econômica, para a superação da crise decorrente da tragédia climática e mostrar que para reerguer a capital é preciso vivê-la.

Consumir produtos e serviços locais também é um ato humanitário e um dos caminhos para ajudar a superar a crise causada pela catástrofe. Para isso, o portal, destinopoa.com.br, está dando destaque para a campanha, conectando pessoas e estabelecimentos e oferecendo o mais completo catálogo de negócios de Porto Alegre.

“Queremos que, apesar de tudo, nossa cidade volte a sorrir”, explica Gabrielle Signor, gerente do projeto e sócia da Somos.RS, grupo especializado em negócios de turismo. Até o momento, o portal tem mais de 230 empreendimentos cadastrados, sendo possível escolher entre as inúmeras opções disponíveis, que incluem desde gastronomia e comércio até mesmo entretenimento.

A campanha conta ainda com a venda de vouchers solidários, em que parte do valor será doado a empresas impactadas pela enchente. Ao entrar no site ou no Instagram (@destinopoaoficial), os usuários podem ainda acompanhar o status referente aos estabelecimentos que estão abertos ou fechados.

O objetivo é que as pessoas realizem ações simples do cotidiano, com foco na capital.” Na hora das refeições, pedimos que procurem restaurantes e lancherias daqui. Que no momento de comprar ou doar roupas, busquem lojas ou marcas locais e também que consumam o trabalho de profissionais liberais e autônomos, como cabeleireiros, diaristas, instrutores de exercícios e freelancers. Dessa forma, entendemos que vamos fazer a economia voltar a girar mais depressa”, pondera a sócia da Somos.RS.

A campanha disponibiliza também o autocadastro de empresários ou colaboradores para o catálogo de negócios do portal (destinopoa.com.br/cadastro), a fim de centralizar as informações de estabelecimentos da cidade, facilitando sua busca.

Rede do bem

Grandes personalidades gaúchas foram convidadas a vestir a camiseta da campanha e ir ao seu local preferido da capital fazer uma foto impulsionando a movimentação e a vontade de redescobrir Porto, afinal, a capital também é ponto turístico.

Profissionais de comunicação, da alta gastronomia, influencers, comediantes, músicos, empresários, entre tantos outros, foram convidados a fazer esses registros e divulgar nas suas redes sociais, criando uma grande conexão do bem. A mobilização se estende para quem mora em outras localidades, tendo em vista que o turismo é um dos pilares a ser reerguido e existem empresas da capital gaúcha que vendem para outros estados.

Voucher Solidário

Ao comprar um voucher solidário, o consumidor apoia a retomada da cidade de duas formas: garantindo o consumo em um estabelecimento local e doando parte deste valor. Entre as empresas solidárias que já aderiram à campanha estão o Café da Catedral e a Quinta das Tarumãs — propriedade que faz parte dos Caminhos Rurais. Os beneficiados serão empreendedores do Centro Histórico — região fortemente afetada pela histórica cheia — que ainda não conseguiram retomar as operações. Eles serão indicados pelas entidades que estão apoiando a campanha: CDL, Sindha, Sindilojas, Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau e Sebrae.

DestinoPOA

Criado para turistas, e também moradores, descobrirem todos os cantos e atividades de Porto Alegre, o portal foi idealizado e é mantido pelo Grupo Somos.RS, chancelado pela Prefeitura Municipal da cidade, pelo Pacto Alegre e por importantes entidades ligadas ao desenvolvimento turístico da cidade que apoiam esta campanha, sendo o Portal oficial do turismo e eventos da capital.

