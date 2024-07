Inter Pouco aproveitado no Inter, Bernabei negocia com o Independiente, da Argentina

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2024

Argentino chegou ao Colorado em março e fez apenas uma partida com a camisa colorada Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Argentino chegou ao Colorado em março e fez apenas uma partida com a camisa colorada (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Alexandro Bernabei pode deixar o Inter na reabertura da janela de transferências, nesta quarta-feira (10). O lateral esquerdo de 23 anos despertou o interesse do Independiente, da Argentina. De acordo com o jornalista Matías Martínez, da Rádio La Red, de Buenos Aires a equipe argentina já iniciou conversas com o Celtic, da Escócia – time que realizou o empréstimo de Bernabei ao Inter -, para garantir o jogador.

Desejado pela torcida colorada, Bernabei vem sendo pouco aproveitado pelo técnico Eduardo Coudet, mas tem contrato de empréstimo com o Colorado até dezembro deste ano. o Jogador chegou ao clube em março e disputou apenas uma partida. Na quarta-feira (10), ele completará três meses sem entrar em campo.

A única aparição de Bernabei com a camisa do Inter foi no empate sem gols com o Real Tomayapo-BOL, no Beira-Rio, pela Copa Sul-Americana, em 10 de abril, quando jogou por 90 minutos. Desde então, o lateral fica no banco ou é cortado dos jogos.

Coudet tem optado por improvisar o zagueiro Robert Renan na lateral quando não conta com o titular Renê. Em entrevista recente, o técnico colorado explicou as poucas oportunidades dadas a Bernabei por questões táticas e estratégicas.

“É um jogador que acreditamos e por isso fechou com o clube. Não tem recebido oportunidades, mas trabalha muito bem e é um grande profissional. Temos utilizados laterais com outras características. Precisamos equilibrar situações, jogo aéreo. Ele treina bem e terá oportunidade. Busco escalar quem está melhor e alguma questão tática”, explicou. Caso a saída de Bernabei se concretize, o Inter deve buscar um novo lateral-esquerdo ainda nesta janela. Renê tem vínculo com o clube até dezembro e já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Robert Renan está emprestado pelo Zenit, da Rússia, até dezembro, mas pode sair caso o clube receba uma proposta de venda pelo zagueiro.

