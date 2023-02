Rio Grande do Sul Inscrições para o concurso público da Fundação Estadual de Proteção Ambiental terminam nesta quinta

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

As provas serão realizadas em 16 de abril Foto: Agência Brasil As provas serão realizadas em 16 de abril. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

As inscrições para o concurso público promovido pela Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) terminam nesta quinta-feira (02). Há 56 vagas de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 2.750,03 e R$ 7.358,61, mais benefícios.

A taxa de inscrição é de R$ 233,24 para analista e de R$ 102,30 para agentes técnico e administrativo. As provas serão realizadas em 16 de abril, com duração de quatro horas e meia.

O resultado do concurso será divulgado no dia 7 de junho. Os aprovados poderão ser chamados para atuar em Porto Alegre ou em uma das oito unidades regionais da Fepam, localizadas em Alegrete, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Tramandaí e Passo Fundo.

O edital do certame pode ser acessado aqui.

